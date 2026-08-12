'छेड़ दिए हो तो छोड़ेंगे नहीं...', भूपेश बघेल की BJP नेताओं और ED अधिकारियों को चेतावनी, बोले-सबका हिसाब होगा

बीजेपी ने किया पलटवार

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी देने के मामले में भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा नेता और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता ने कहा विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस नेताओं का काम धमकी देने है. उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं ऐसी धमकी से. आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, अपने इसी रवैये और भ्रष्टाचार की वजह से भूपेश बघेल को जनता ने सरकार से खदेड़ा. वहीं कांग्रेस में विधायकों के परफॉर्मेंस पर संगठन की नजर रहने का मामले में केदार गुप्ता ने कहा कि, कांग्रेस ने सरकार में रहते सिर्फ लूट-खसोट किया, अभी भी वहां यही सब चल रहा है, संगठन नजर रख के ही क्या कर लेगी.