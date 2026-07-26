/CGPSC घोटाला: पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार, अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से होगी जांच; हो सकता है बड़ा खुलासा

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई है. जांच एजेंसियां CGPSC की भर्ती प्रक्रिया में हुई बड़ी गड़बड़ियों और घोटाले को लेकर शिकंजा कस रही हैं. इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है. सोनवानी पर आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं.
पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार
ED ने टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया और कस्टोडियल रिमांड की मांग के लिए उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने ED की दलीलों को सही माना और पूर्व चेयरमैन को सात दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया. कोर्ट के इस आदेश के तहत सोनवानी 31 जुलाई तक ED की कस्टडी में रहेंगे. इस रिमांड के दौरान ED अधिकारी उनसे CGPSC घोटाले, गैर-कानूनी लेन-देन और इसमें शामिल अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका के बारे में कड़ी पूछताछ करेंगे. इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि घोटाले से जुड़े कई और अहम नाम भी सामने आ सकते हैं.
ED ने लगाए आरोप
ED के वकील ने बताया कि जांच में उम्मीदवारों के चयन के बदले पैसे लेने के आरोप सामने आए हैं. इसके लिए ग्रामीण विकास समिति नाम से एक सिस्टम बनाया गया था. वकील के मुताबिक, जांच में यह भी पता चला कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के जरिए बजरंग पावर लिमिटेड से समिति के खाते में ₹45 लाख ट्रांसफर किए गए थे. बताया जा रहा है कि इस काम के लिए इस्तेमाल की गई समिति के ज्यादातर सदस्य टामन सिंह सोनवानी के परिजन या करीबी सहयोगी हैं.
बता दें कि CBI ने दो साल पहले CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि CGPSC की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे पदों पर चुनने के लिए गैर-कानूनी लेन-देन किए गए थे.
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