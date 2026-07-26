Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /CGPSC घोटाला: पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार, अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से होगी जांच; हो सकता है बड़ा खुलासा

CGPSC घोटाला: पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार, अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से होगी जांच; हो सकता है बड़ा खुलासा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है. ED सोनवानी को प्रोडक्शन वारंट पर लाई और उन्हें विशेष PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) कोर्ट के सामने पेश किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 26, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:52 AM IST
CGPSC घोटाला: पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार, अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से होगी जांच; हो सकता है बड़ा खुलासा

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धूमधाम से ब्याह कर लाए थे बहू, एक महीने बाद सामने आई दुल्हन की सच्चाई...
Shajapur News49 min ago
2
fraud cyber crime1 hr ago
3
Bhind accident2 hrs ago
4
gwalior crime news3 hrs ago
5
gwalior news6:10 AM IST