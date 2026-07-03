/बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था विंगसन जॉन, 300 से ज्यादा आलीशान होटलों को बनाया निशाना, 15 साल तक जेल में था बंद

कौन था बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज?

चार्ल्स शोभराज एक कुख्यात फ्रांसीसी सीरियल किलर, ठग और अपराधी था. जिसने 1970 के दशक में भारत, नेपाल और थाईलैंड सहित कई एशियाई देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया. वह लोगों का भरोसा जीतता, उन्हें नशीली दवा देकर लूटता और कई मामलों में उनकी हत्या भी कर देता था. जिस वजह से उसे 'द सर्पेंट' और 'बिकिनी किलर' जैसे नाम मिले. उस पर 20 से ज्यादा हत्याओं में शामिल होने का शक था, लेकिन उसे सभी मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया. 1976 में भारत में गिरफ्तार होने के बाद उसने कई साल जेल में बिताए और 1986 में भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया. बाद में उसे नेपाल में हत्या का दोषी ठहराया गया. 2022 में उसे नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रांस भेज दिया गया.