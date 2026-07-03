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बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था विंगसन जॉन, 300 से ज्यादा आलीशान होटलों को बनाया निशाना, 15 साल तक जेल में था बंद

5 Star Hotel Robbery Case: रायपुर पुलिस ने देशभर के फाइव स्टार होटलों में ठगी करने वाले अंतरराज्यीय शातिर आरोपी बिंगसन जॉन को गिरफ्तार किया है. वह खुद को विदेशी टूर गाइड, इंग्लिश टीचर और योगा टीचर बताकर होटलों में ठहरता था और वहां से बिना बिल चुकाए समान चोरी कर फरार हो जाता था. आरोपी पर 10 से अधिक राज्यों के 300 से ज्यादा होटलों में ठगी का आरोप है.

Written ByRajesh NishadEdited By:Pooja
Published: Jul 03, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:14 AM IST
बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था विंगसन जॉन, 300 से ज्यादा आलीशान होटलों को बनाया निशाना, 15 साल तक जेल में था बंद

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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