/बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज से प्रभावित था विंगसन जॉन, 300 से ज्यादा आलीशान होटलों को बनाया निशाना, 15 साल तक जेल में था बंद

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5 Star Hotel Robbery Case: रायपुर पुलिस ने देशभर के फाइव स्टार (5 Star) होटलों को निशाना बनाने वाले एक अंतरराज्यीय शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी बिंगसन जॉन पर 10 से अधिक राज्यों के 300 से ज्यादा महंगे होटलों में ठगी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को विदेशी टूर गाइड, इंग्लिश टीचर और योगा टीचर बताकर होटलों में ठहरता था. होटल की सुविधाओं का इस्तेमाल करता और कीमती सामान लेकर बिना बिल चुकाए फरार हो जाता था.
रायपुर के होटल हयात में भी आरोपी ने करीब 63 हजार रुपये का बिल नहीं चुकाया और लगभग डेढ़ लाख रुपये कीमत का लैपटॉप लेकर फरार हो गया था. तकनीकी जांच के आधार पर रायपुर पुलिस ने घटना के 72 घंटे के भीतर आरोपी को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कई राज्यों में सैकड़ों होटलों को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार वह तिहाड़ जेल समेत विभिन्न राज्यों की जेलों में करीब 15 साल तक बंद रह चुका है और शातिर ठग चार्ल्स शोभराज से प्रभावित होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है.
तमिलनाडु का रहने वाला है आरोपी
आरोपी मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है. आरोपी सिर्फ महंगे होटलों को ही निशाना बनाता था. होटल की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के बाद, वह वहां का सामान चुरा लेता था और बिना बिल चुकाए भाग जाता था. क्राइम और साइबर DCP स्मृति राजनाला ने बताया कि, शिकायतकर्ता सूरज सिंह ने तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, विंगसन जॉन नाम का एक गेस्ट होटल के एक कमरे में ठहरा था. 27 जून को सुबह लगभग 7:45 बजे, वह चेक-आउट की औपचारिकताएं पूरी किए बिना और 63,700 का बिल भी चुकाए बिना चला गया. आरोपी ने अपने ठहरने के दौरान एक लैपटॉप मांगा था और जाते समय उसे अपने साथ ले गया. उस लैपटॉप की कीमत लगभग 1.5 लाख थी.
अबतक 300 से ज्यादा होटलों को बनाया निशाना
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने 1990 से अब तक 300 से ज्यादा होटलों को निशाना बनाया है और इन जगहों पर धोखाधड़ी और चोरी की है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है और धारा 318 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
कौन था बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज?
चार्ल्स शोभराज एक कुख्यात फ्रांसीसी सीरियल किलर, ठग और अपराधी था. जिसने 1970 के दशक में भारत, नेपाल और थाईलैंड सहित कई एशियाई देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया. वह लोगों का भरोसा जीतता, उन्हें नशीली दवा देकर लूटता और कई मामलों में उनकी हत्या भी कर देता था. जिस वजह से उसे 'द सर्पेंट' और 'बिकिनी किलर' जैसे नाम मिले. उस पर 20 से ज्यादा हत्याओं में शामिल होने का शक था, लेकिन उसे सभी मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया. 1976 में भारत में गिरफ्तार होने के बाद उसने कई साल जेल में बिताए और 1986 में भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया. बाद में उसे नेपाल में हत्या का दोषी ठहराया गया. 2022 में उसे नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रांस भेज दिया गया.
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