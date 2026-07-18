/घर से आ रही थी बदबू, दरवाजा खोलते ही मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव, पत्नी-बच्चों के खाने में जहर मिलाकर कारोबारी ने की आत्महत्या

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Five Bodies Found In Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. संजय नगर मदनी चौक के पास एक मकान में पांच लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
पांच लोगों ने की आत्महत्या
शुक्रवार रात सैयद शाहिद उर्फ सज्जू (45) ने अपनी पत्नी राबिया और तीन बच्चों के खाने में जहर मिला दिया. इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली. इस घटना में परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. शुरुआती जांच में मृतकों के मुंह से झाग निकलने के निशान मिले. कमरे से खाने-पीने की चीजें और कीटनाशक का एक डिब्बा भी बरामद हुआ. बेटे की उम्र 19 साल, बेटियों की उम्र 16 और 17 साल बताई जा रही है. पुलिस ने देर रात तक घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद घर को सील कर दिया गया. फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.
घर से सड़ने की आ रही थी बदबू
मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के मदनी चौक की है. जानकारी के मुताबिक परिवार करीब 8 महीने पहले ही यहां किराए के मकान में रहने आया था. शाहिद पुरानी बैटरियां खरीदने-बेचने का काम करते थे, जबकि उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. पड़ोसियों के अनुसार गुरुवार शाम के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा गया. शुक्रवार को घर पूरे दिन बंद रहा और परिवार का कोई भी सदस्य बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे किराएदारों से मिलने नहीं गया. पड़ोसियों के आवाज देने पर भी शाहिद के घर का दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई हलचल हुई. जब पड़ोसी घर के पास पहुंचे, तो उन्हें अंदर से सड़ने की बदबू आई. उन्होंने रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुई.
जांच में जुटी पुलिस
अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. कमरे में व्यवसायी शाहिद का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि उनकी पत्नी, बेटे और दो बेटियों के शव जमीन पर पड़े थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था. पुलिस को शक है कि यह घटना गुरुवार देर रात हुई. सभी पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं.
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