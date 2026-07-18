/घर से आ रही थी बदबू, दरवाजा खोलते ही मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव, पत्नी-बच्चों के खाने में जहर मिलाकर कारोबारी ने की आत्महत्या

घर से सड़ने की आ रही थी बदबू

मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के मदनी चौक की है. जानकारी के मुताबिक परिवार करीब 8 महीने पहले ही यहां किराए के मकान में रहने आया था. शाहिद पुरानी बैटरियां खरीदने-बेचने का काम करते थे, जबकि उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. पड़ोसियों के अनुसार गुरुवार शाम के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा गया. शुक्रवार को घर पूरे दिन बंद रहा और परिवार का कोई भी सदस्य बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे किराएदारों से मिलने नहीं गया. पड़ोसियों के आवाज देने पर भी शाहिद के घर का दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई हलचल हुई. जब पड़ोसी घर के पास पहुंचे, तो उन्हें अंदर से सड़ने की बदबू आई. उन्होंने रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुई.