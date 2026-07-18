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घर से आ रही थी बदबू, दरवाजा खोलते ही मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव, पत्नी-बच्चों के खाने में जहर मिलाकर कारोबारी ने की आत्महत्या

Five Bodies Found In Raipur: रायपुर में एक ही घर से पांच लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Written ByPooja
Published: Jul 18, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:20 AM IST
घर से आ रही थी बदबू, दरवाजा खोलते ही मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव, पत्नी-बच्चों के खाने में जहर मिलाकर कारोबारी ने की आत्महत्या

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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