‘इटली वाला चश्मा’ वाली पोस्ट पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी को दिया ऐसा जवाब, छत्तीसगढ़ में गरमा गई सियासत

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BJP AI Rap Song 'Italy Ka Chashma': छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर AI रैप सांग ‘इटली वाला चश्मा’ का वीडियो पोस्ट किया है. इसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है. बीजेपी ने रैप सांग के जरिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस इटली वाले चश्मे से देखती है. वीडियो में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का वीडियो पोस्ट किया गया है. इसके जरिए कांग्रेस को विकास नहीं दिखने को लेकर निशाना साधा है. बीजेपी के इस पोस्ट पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पलटवार करते हुए कहा, यह चश्मा वो जनता को नहीं पहना सकते हैं.
धनेंद्र साहू ने आगे कहा कि यह चश्मा वो जनता को नहीं पहना सकते है. जनता खुद कह रही है छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हो रहा है. केवल एक ही योजना को बताते फिरते है. किसान परेशान हैं बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ अव्यवस्थाओं का आलम है. सही चश्मे से भाजपा के मंत्री, विधायक को देखने की जरूरत है. वहीं बस्तर फाइटर भर्ती को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सेना के बदले अग्निवीर लाए अब नया प्रयोग ला रहे है. पता नहीं ये कब तक के लिए चयन रहेगा. इसकी क्या पॉलिसी है यह भी बताए. पक्की नौकरी मिले तब सही रहेगा. नक्सली खत्म हो गए अब बस्तर फाइटर की क्या जरूरत?
बीजेपी पर पलटवार
वहीं EVM से निकाय चुनाव कराने को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध जताया. धनेंद्र साहू का कहना है कि सभी विपक्षी दल बैलट पेपर पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं. जहां बीजेपी मैनेज करना चाहती है EVM से चुनाव करती है. EVM चुनाव आयोग बीजेपी के कब्जे में है. उन्होंने कहा कि निगम ही नहीं सभी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव बैलट से होने चाहिए. पंजाब छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को लेकर बीजेपी के बयान पर उन्होंने कहा, यह बीजेपी के लिए बहाना बन जाता है. राहुल गांधी यहां गए तो हार गए भूपेश बघेल वहां गए तो हार गए. असल में सभी चुनाव बीजेपी द्वारा मैनिपुलेट हैं. देश का पूरा चुनाव सिस्टम भाजपा के कब्जे में है.
कांग्रेस देखती है इटली वाले चश्मे से pic.twitter.com/9NHoGcn8g4
— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) September 1, 2026
कांग्रेस पर कसा तंज
दरअसल, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेताओं के वीडियो के साथ AI रैप सांग के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है. भाजपा ने लिखा कि कांग्रेस इटली वाले चश्मे से देखती है और इसी के जरिए कांग्रेस को विकास नहीं दिखने का मुद्दा उठाया. दूसरी ओर धनेंद्र साहू ने किसान, बेरोजगारी, अव्यवस्थाओं और चुनावी व्यवस्था को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए. बस्तर फाइटर भर्ती पर भी उन्होंने चयन की अवधि, पॉलिसी और पक्की नौकरी को लेकर सवाल किया. अब ‘इटली का चश्मा’ AI रैप सांग को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को नया रंग दे दिया है.
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