‘इटली वाला चश्मा’ वाली पोस्ट पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी को दिया ऐसा जवाब, छत्तीसगढ़ में गरमा गई सियासत

धनेंद्र साहू ने आगे कहा कि यह चश्मा वो जनता को नहीं पहना सकते है. जनता खुद कह रही है छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हो रहा है. केवल एक ही योजना को बताते फिरते है. किसान परेशान हैं बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ अव्यवस्थाओं का आलम है. सही चश्मे से भाजपा के मंत्री, विधायक को देखने की जरूरत है. वहीं बस्तर फाइटर भर्ती को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सेना के बदले अग्निवीर लाए अब नया प्रयोग ला रहे है. पता नहीं ये कब तक के लिए चयन रहेगा. इसकी क्या पॉलिसी है यह भी बताए. पक्की नौकरी मिले तब सही रहेगा. नक्सली खत्म हो गए अब बस्तर फाइटर की क्या जरूरत?



बीजेपी पर पलटवार

वहीं EVM से निकाय चुनाव कराने को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध जताया. धनेंद्र साहू का कहना है कि सभी विपक्षी दल बैलट पेपर पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं. जहां बीजेपी मैनेज करना चाहती है EVM से चुनाव करती है. EVM चुनाव आयोग बीजेपी के कब्जे में है. उन्होंने कहा कि निगम ही नहीं सभी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव बैलट से होने चाहिए. पंजाब छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को लेकर बीजेपी के बयान पर उन्होंने कहा, यह बीजेपी के लिए बहाना बन जाता है. राहुल गांधी यहां गए तो हार गए भूपेश बघेल वहां गए तो हार गए. असल में सभी चुनाव बीजेपी द्वारा मैनिपुलेट हैं. देश का पूरा चुनाव सिस्टम भाजपा के कब्जे में है.