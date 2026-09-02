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‘इटली वाला चश्मा’ वाली पोस्ट पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी को दिया ऐसा जवाब, छत्तीसगढ़ में गरमा गई सियासत

Chhattisgarh Politics News: छत्तीसगढ़ बीजेपी के ‘इटली वाला चश्मा’ रैप सांग पर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया है. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने विकास, किसान, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है.

Written ByRajesh NishadEdited ByManish kushawah
Published: Sep 02, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:01 PM IST
‘इटली वाला चश्मा’ वाली पोस्ट पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी को दिया ऐसा जवाब, छत्तीसगढ़ में गरमा गई सियासत
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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