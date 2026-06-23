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CG Cabinet Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में ग्रामीण रोजगार, आजीविका संवर्धन, डिजिटल सुशासन और हरित ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी दी. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की.
इन अहम मुद्दों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़' के प्रारूप को मंजूरी दे गई है. वहीं भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी. योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविकामूलक परिसंपत्तियों के विकास और टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे. ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और पीएम गति शक्ति से समन्वय को भी बढ़ावा मिलेगा. योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मंत्रिपरिषद की बैठक
मंत्रालय - महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर pic.twitter.com/6AkgAeFRip
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 23, 2026
'अटल आजीविका समृद्धि हाट'
वहीं कैबिनेट की तरफ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से 'अटल आजीविका समृद्धि हाट' योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे. योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा. योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.
छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 'छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति यानी CG-CBG Policy 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है. इस नीति के तहत राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट तथा अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) में परिवर्तित किया जाएगा. इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष सीबीजी उत्पादन की संभावना है. नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी बनाया गया है तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
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