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125 दिन रोजगार से लेकर बायोगैस उत्पादन तक, साय कैबिनेट ने तैयार किया विकास का रोडमैप, 3 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Chhattisgarh Cabinet Meeting Update: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ग्रामीण रोजगार, आजीविका और हरित ऊर्जा से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए. वीबी-जी राम जी योजना, अटल आजीविका समृद्धि हाट और सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी दी गई, जिससे रोजगार, विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:46 PM IST
125 दिन रोजगार से लेकर बायोगैस उत्पादन तक, साय कैबिनेट ने तैयार किया विकास का रोडमैप, 3 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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