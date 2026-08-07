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छत्तीसगढ़ में AI क्रांति की शुरुआत, 6 लाख छात्रों - 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग, BEML का भी बनेगा प्लांट

Chhattisgarh AI Mission: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ₹500 करोड़ के AI मिशन को मंजूरी दी है. पांच वर्षों में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक डिजिटल सेवाएं विकसित होंगी. साथ ही मुंगेली में BEML का हैवी मशीनरी प्लांट स्थापित किया जाएगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 07, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:28 PM IST
छत्तीसगढ़ में AI क्रांति की शुरुआत, 6 लाख छात्रों - 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग, BEML का भी बनेगा प्लांट
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