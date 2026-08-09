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असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम साय का बड़ा कदम, ₹5 करोड़ की सहायता का ऐलान

Assam Flood News: असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भी आगे आए हैं. उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है. इतना ही नहीं उन्होंने सीएम हेमंत विश्व शर्मा से फोन पर भी बात की. इसकी जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 09, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:33 PM IST
असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम साय का बड़ा कदम, ₹5 करोड़ की सहायता का ऐलान
Image Credit: AI Generated Images

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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