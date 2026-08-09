असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम साय का बड़ा कदम, ₹5 करोड़ की सहायता का ऐलान

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Chhattisgarh CM News: असम इस समय भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है. लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान के कारण राज्य के करीब 13 जिलों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. बाढ़ से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घरों, सड़कों, पुलों और खेती की जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है. कई परिवार अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए देशभर से मदद की जा रही है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी असम में बाढ़ के लिए मदद का ऐलान किया है.
इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने असम में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं. उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. इसके अलावा, सीएम विष्णु देव साय ने असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा से फोन पर बात की है. इसकी जानकारी सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है.
असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी से दूरभाष पर चर्चा की।
इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़ी है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए छत्तीसगढ़…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 9, 2026
मुख्यमंत्री साय ने दी जानकारी
सीएम साय ने पोस्ट में लिखा है कि, "असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जी से दूरभाष पर चर्चा की. इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़ी है. राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ₹5 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. मां कामाख्या से प्रार्थना है कि बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों की रक्षा करें और असम में शीघ्र सुख-शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल हो."
देशभर से लोग कर रहे मदद
बता दें कि असम में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है. सरकार की तरफ से सभी बाढ़ पीड़ितों तक भोजन, दवाइयां समेत अन्य जरूरी सामान पहुंचा रही है. इसके साथ-साथ देश के अलग-अलग कोने से लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं. इनमें कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं, जो खुद मौके पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं. इनमें कोई राहत सामग्री पहुंचा रहा है, तो कोई आर्थिक मदद दे रहा है. कई लोग ऐसे हैं, जो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वह घर बैठे आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने भी असम बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है.
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