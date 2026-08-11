छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश का आखिरी दिन, शाम 6 बजे बंद होगा रजिस्ट्रेशन, तुरंत करें अप्लाई

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छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है. संचालनालय तकनीकी शिक्षा ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए डिप्लोमा कोर्स में रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ा दी है. इच्छुक उम्मीदवार अब 11 अगस्त 2026 को शाम 6:00 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला खास तौर पर उन उम्मीदवारों को एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने का मौका देने के लिए लिया गया है जिन्होंने ITI पास किया है.
डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश का आखिरी दिन
अतिरिक्त संचालक संचालनालय तकनीकी शिक्षा (नवा रायपुर, अटल नगर) से मिली जानकारी के अनुसार, यह बदलाव खास तौर पर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा पर लागू होता है. बाकी कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी तारीखें और शेड्यूल पहले की योजना के अनुसार ही रहेंगे. इसलिए, जो उम्मीदवार डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें 11 अगस्त 2026 को शाम 6:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.
इन डिप्लोमा कोर्स के लिए बढ़ी रजिस्ट्रेशन की तारीख
रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मुख्य कारण उन उम्मीदवारों को एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देना है जिन्होंने अपने ITI कोर्स पूरे कर लिए हैं और ITI के नतीजे घोषित होने के बाद डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कि चार डिप्लोमा कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन खुला है: डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, CDDM/ID, MOM/HMCT, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एंट्री).
डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को सलाह
जो उम्मीदवार डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी योग्यता और जरूरी दस्तावेज़ों की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए. खासकर, जिन छात्रों ने ITI पास किया है, उन्हें यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे संबंधित डिप्लोमा कोर्स के लिए तय योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं.
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