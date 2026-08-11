Add Zee Business As A Preferred Source
App

छत्तीसगढ़ को मिला सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड, GeM से सरकारी खरीदी में 113% की बढ़ोतरी

Chhattisgarh GeM Award News: छत्तीसगढ़ को GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘GeM Sustainable Procurement Award’ से सम्मानित किया गया. राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान GeM से सरकारी खरीदी ₹3,935 करोड़ पहुंची, जबकि पारदर्शी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से ₹130 करोड़ की बचत हुई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 11, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:48 PM IST
छत्तीसगढ़ को मिला सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड, GeM से सरकारी खरीदी में 113% की बढ़ोतरी
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीधी के तीलई गांव में जमीन विवाद को लेकर बवाल, पुलिस पर मारपीट का आरोप, SP से शिकायत
2
3
4
5