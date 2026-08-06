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छत्तीसगढ़ के 6,671 सरकारी स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय, सीएम साय ने शुरू किया 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान

CG CM Vishnu Deo Sai News: छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की स्वच्छता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए 6,671 शासकीय स्कूलों में नए बालिका शौचालय बनाने की घोषणा की है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 06, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:38 PM IST
छत्तीसगढ़ के 6,671 सरकारी स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय, सीएम साय ने शुरू किया 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान
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