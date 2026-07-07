छत्तीसगढ़ में निगम-मंडल में नियुक्तियां, 13 संस्थाओं में 25 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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Raipur Development Authority: छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे समय से लंबित निगम, मंडल, आयोग और बोर्डों में नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है. सरकार की ओर से जारी सूची में 13 अलग-अलग संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित कुल 25 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन नियुक्तियों का प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी समय से इंतजार किया जा रहा था. सूची जारी होते ही संबंधित संस्थाओं में नई कार्यकारिणी का गठन लगभग तय हो गया है. माना जा रहा है कि इससे विभिन्न बोर्ड और आयोग अब तेजी से कामकाज शुरू कर सकेंगे.
नई नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण Board की जिम्मेदारी गौरीशंकर श्रीवास को अध्यक्ष के रूप में दी गई है, जबकि देवशरण सेन को सदस्य बनाया गया है. राज्य महिला आयोग की कमान डॉ. ममता साहू को सौंपी गई है. वहीं अनुसूचित जाति आयोग में रामलाल चौहान को अध्यक्ष और वेदराम मनहरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आयोग में तीन अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. इन नियुक्तियों को सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
कई अहम संस्थानों में नियुक्ति
सरकार ने शिक्षा, संस्कृति और समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थानों में भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं. छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम की नियुक्ति की गई है. वहीं संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार राजपूत बनाए गए हैं और सुमन मुथा को सदस्य की जिम्मेदारी मिली है. शाकंभरी बोर्ड की कमान राजेंद्र नायक को सौंपी गई है. उनके साथ चार अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. इन संस्थाओं से शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
RDA का नया उपाध्यक्ष कौन?
सूची में रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) का नाम भी शामिल है. सरकार ने डॉ. जे.पी. शर्मा को आरडीए का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में मनमथ नाथ शर्मा को सदस्य बनाया गया है. छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम में प्रसन्ना अवस्थी को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है. राजधानी रायपुर से जुड़ी इस नियुक्ति पर खास चर्चा हो रही है, क्योंकि आरडीए शहर के विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
किन-किन आयोगों में नियुक्ति?
इसके अलावा श्रम कल्याण मंडल, गौ सेवा आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं. किशोर महानंद को श्रम कल्याण मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है. गौ सेवा आयोग में आनंद कुमार तिवारी, जिन्हें राजीव लोचन दास महाराज के नाम से भी जाना जाता है, को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है. वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति हुई है. मछुआ कल्याण बोर्ड में आनंद निषाद अध्यक्ष और नेतराम निषाद सदस्य बनाए गए हैं. सरकार की इस सूची के बाद विभिन्न आयोगों और बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पद भर गए हैं.
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