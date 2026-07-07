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छत्तीसगढ़ में निगम-मंडल में नियुक्तियां, 13 संस्थाओं में 25 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

CG Government Board Appointments: छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 13 निगम, मंडल, आयोग और बोर्डों में 25 नेताओं की नियुक्तियां की हैं. महिला आयोग, शिक्षा आयोग, आरडीए, गौ सेवा आयोग, श्रम कल्याण मंडल और अन्य संस्थाओं में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य बनाए गए हैं.

Edited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:41 PM IST
छत्तीसगढ़ में निगम-मंडल में नियुक्तियां, 13 संस्थाओं में 25 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: CG Government Board AppointmentsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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