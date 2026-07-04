उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म होगा मदरसा बोर्ड? वक्फ बोर्ड ने उठाई मांग

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Chhattisgarh Waqf Board News: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की व्यवस्था खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड समाप्त करने की मांग की है. उन्होंने इसके स्थान पर उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर "छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण" बनाने का सुझाव दिया है. जानकारी के अनुसार राज्य सरकार इस विषय पर कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है. वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है.
डॉ. सलीम राज ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा मदरसा शिक्षा व्यवस्था आधुनिक दौर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है. उनके अनुसार अधिकांश मदरसों में गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव है, जिससे छात्रों के अवसर सीमित हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि शासन की सोच ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें विद्यार्थियों को धार्मिक ज्ञान के साथ आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी मिले. उनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को व्यापक अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए.
उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने उत्तराखंड में किए गए बदलावों का हवाला देते हुए कहा कि वहां मदरसा शिक्षा परिषद की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है. उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, ताकि मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके. उनके मुताबिक मुस्लिम विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा मिलने से वे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे और समाज व देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकेंगे.
शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं
डॉ. राज ने राज्य के 418 मदरसों का जिक्र करते हुए कहा कि कई संस्थान छात्रविहीन हैं, जबकि अधिकांश में केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकारी अनुदान मिलने के बावजूद आधुनिक शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है. इसी वजह से उन्होंने मदरसों को विद्यालयी शिक्षा परिषद की व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को सामान्य स्कूलों की तरह बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे.
बोर्ड को समाप्त करने की मांग
वहीं कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की मांग का विरोध किया है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला लिया जाता है तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी. उनके अनुसार यह कदम अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ माना जाएगा. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 1 जुलाई से नया अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके तहत मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक और धार्मिक शिक्षा को साथ लेकर चलने की व्यवस्था की गई है.
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