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उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म होगा मदरसा बोर्ड? वक्फ बोर्ड ने उठाई मांग

Chhattisgarh Madrasa Board News: छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की मांग तेज हो गई है. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है. कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है.

Written BySatya PrakashEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:49 PM IST
उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म होगा मदरसा बोर्ड? वक्फ बोर्ड ने उठाई मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Satya Prakash

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सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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