उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म होगा मदरसा बोर्ड? वक्फ बोर्ड ने उठाई मांग

बोर्ड को समाप्त करने की मांग

वहीं कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की मांग का विरोध किया है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला लिया जाता है तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी. उनके अनुसार यह कदम अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ माना जाएगा. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 1 जुलाई से नया अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके तहत मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक और धार्मिक शिक्षा को साथ लेकर चलने की व्यवस्था की गई है.