छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 64 निरीक्षकों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग

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Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस मुख्यालय (PHQ) रायपुर ने बुधवार देर रात 64 निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए. नई तबादला सूची के तहत अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जारी आदेश के अनुसार, राज्य के 64 इंस्पेक्टरों (TIs) का तबादला कर दिया गया है. यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के फैसले के आधार पर पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम ने जारी किया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर इंस्पेक्टरों का तबादला नक्सल-प्रभावित जिलों से मैदानी जिलों में कर दिया गया है, जबकि कई अन्य को मैदानी इलाकों से बस्तर डिवीजन के जिलों में तैनात किया गया है. ये तबादले तुरंत लागू हो गए हैं और अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर लागू रहेंगे.
इन जिलों के इंस्पेक्टर बदले
इस तबादला सूची में बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बलौदा बाजार-भाटापारा, सक्ती, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर समेत कई जिलों के इंस्पेक्टर शामिल हैं.
दुर्ग से सात इंस्पेक्टरों का तबादला
इस लिस्ट में दुर्ग जिले से सात इंस्पेक्टरों का दूसरे जिलों में तबादला किया गया है, जबकि तीन नए इंस्पेक्टरों को दुर्ग जिले में तैनात किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, सुपेला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर अंबर सिंह भारद्वाज का तबादला कांकेर कर दिया गया है. जामुल पुलिस स्टेशन के SHO रामेंद्र कुमार सिंह को कोंडागांव भेजा गया है. उटई पुलिस स्टेशन के SHO राजेश कुमार साहू का तबादला सुकमा कर दिया गया है. वहीं खुर्सीपार पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर आनंद शुक्ला को बीजापुर भेजा गया है. ट्रैफिक ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर मनीष शर्मा का तबादला दंतेवाड़ा कर दिया गया है. इसके अलावा, इंस्पेक्टर श्रद्धा पाठक और वंदिता पनिकर को कोंडागांव भेजा गया है.
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