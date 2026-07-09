छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 64 निरीक्षकों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग

दुर्ग से सात इंस्पेक्टरों का तबादला

इस लिस्ट में दुर्ग जिले से सात इंस्पेक्टरों का दूसरे जिलों में तबादला किया गया है, जबकि तीन नए इंस्पेक्टरों को दुर्ग जिले में तैनात किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, सुपेला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर अंबर सिंह भारद्वाज का तबादला कांकेर कर दिया गया है. जामुल पुलिस स्टेशन के SHO रामेंद्र कुमार सिंह को कोंडागांव भेजा गया है. उटई पुलिस स्टेशन के SHO राजेश कुमार साहू का तबादला सुकमा कर दिया गया है. वहीं खुर्सीपार पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर आनंद शुक्ला को बीजापुर भेजा गया है. ट्रैफिक ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर मनीष शर्मा का तबादला दंतेवाड़ा कर दिया गया है. इसके अलावा, इंस्पेक्टर श्रद्धा पाठक और वंदिता पनिकर को कोंडागांव भेजा गया है.