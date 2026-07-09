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छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 64 निरीक्षकों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर ने 64 निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के फैसले के आधार पर पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम ने जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jul 09, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:22 AM IST
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 64 निरीक्षकों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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