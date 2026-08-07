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छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी औद्योगिक सौगात, राजनांदगांव में EMC 2.0 को केंद्र से मिली मंजूरी

Chhattisgarh EMC 2.0: राजनांदगांव के पटेवा में EMC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को केंद्र की मंजूरी मिली है. ₹432.08 करोड़ की परियोजना में ₹210.56 करोड़ केंद्रीय सहायता मिलेगी. क्लस्टर से ₹3,000 करोड़ से अधिक निवेश और करीब 9,000 रोजगार सृजन की उम्मीद है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:12 PM IST
छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी औद्योगिक सौगात, राजनांदगांव में EMC 2.0 को केंद्र से मिली मंजूरी
Image Credit: ZEE MEDIA

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