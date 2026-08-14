Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है..., मस्जिदों-दरगाहों में शान से फहराया जाएगा तिरंगा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अपील

'इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है...', मस्जिदों-दरगाहों में शान से फहराया जाएगा तिरंगा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अपील

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है. अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने 15 अगस्त को देशभक्ति, एकता, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के साथ मनाने का संदेश दिया है.

Reported ByRajesh Nishad
Published: Aug 14, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:18 AM IST
'इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है...', मस्जिदों-दरगाहों में शान से फहराया जाएगा तिरंगा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अपील
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बड़वानी दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, समस्याओं का ऑन द स्पॉट होगा समाधान
2
3
4
5