'इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है...', मस्जिदों-दरगाहों में शान से फहराया जाएगा तिरंगा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अपील

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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है. उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर सभी वक्फ संस्थाओं के पदाधिकारियों से 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और स्वतंत्रता दिवस को देखभक्ति की भावना के साथ मनाने की बात कही है.
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि सभी वक्फ संस्थानों के पदाधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा. सलीम राज ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को देखते हुए, इस राष्ट्रीय त्योहार को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे की भावना के साथ मनाया जाना चाहिए.
मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में फहराया जाएगा तिरंगा
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ यौमे आजादी मनाया जाए. उन्होंने कहा कि इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है और भारत का मुसलमान अपने देश और संविधान का सम्मान करता है. साथ ही उन्होंने तिरंगा फहराने का विरोध करने वालों पर भी तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जो लोग ध्वजारोहण के खिलाफ हैं, वो देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है. वक्फ बोर्ड ने सभी वक्फ संस्थाओं से पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की अपील
डॉ. सलीम राज ने कहा कि भारत सूफी संतों की धरती है, जहां अलग-अलग जातियों, धर्मों, पंथों और समुदायों के लोग लंबे समय से मिल-जुलकर रह रहे हैं. उन्होंने देश की मिली जुली संस्कृति गंगा-जमुनी तहजीब को बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आदर बनाए रखना चाहिए. डॉ. सलीम राज ने सभी से अपील की है कि वे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मिलकर मनाएं और देश की एकता और भाईचारे को मजबूत करें.
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