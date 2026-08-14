'इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है...', मस्जिदों-दरगाहों में शान से फहराया जाएगा तिरंगा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अपील

मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में फहराया जाएगा तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ यौमे आजादी मनाया जाए. उन्होंने कहा कि इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है और भारत का मुसलमान अपने देश और संविधान का सम्मान करता है. साथ ही उन्होंने तिरंगा फहराने का विरोध करने वालों पर भी तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जो लोग ध्वजारोहण के खिलाफ हैं, वो देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है. वक्फ बोर्ड ने सभी वक्फ संस्थाओं से पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.