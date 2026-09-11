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बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ खतरनाक चक्रवाती तूफान, दक्षिण-मध्य छत्तीसगढ़ भारी बारिश की चेतावनी, रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में अलर्ट

Chhattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ मे अगले दो दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने से गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है. शुक्रवार को सुकमा बीजापुर समेत कई जिलों में 40 से 60 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

Written ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:34 AM IST
बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ खतरनाक चक्रवाती तूफान, दक्षिण-मध्य छत्तीसगढ़ भारी बारिश की चेतावनी, रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में अलर्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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