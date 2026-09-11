/बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ खतरनाक चक्रवाती तूफान, दक्षिण-मध्य छत्तीसगढ़ भारी बारिश की चेतावनी, रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, राज्य के कई अन्य जिलों में जिनमें रायपुर भी शामिल है, हल्की आंधी और बारिश का अनुमान है. रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर जैसे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवाओं और आंधी-तूफान के समय खुली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है.