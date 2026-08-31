रायपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादल-बारिश के भी आसार, अगले 5 दिन भारी अलर्ट

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Raipur Rain Alert: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 31 अगस्त को मौसम का मिजाज कुछ अलग रूप में नजर आने वाला है. पूरे दिन आसमान में बादलों की लाइनें लगी रहने के साथ-साथ कई जगहों पर बरसात भी हो सकती है. मौसम विभाग की मानें तो कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. वहीं सोमवार के दिन रायपुर का सबसे ज्यादा तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने के अनुमान हैं. इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में आज गर्मी से राहत मिलेगी.
वहीं, प्रदेश में बन रहे मौसमी सिस्टम का असर राजधानी के साथ-साथ कई जिलों में दिखाई देने वाला है. मौसम विभाग की मानें तो उत्तर-पश्चिम की बंगाल की खाड़ी और उनसे लगे पश्चिम बंगाल-ओड़िशा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके साथ चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है, जो लगभग 7.6 किमी की ऊंचाई तक फैला है. इसी के चलते प्रदेश में नमी बढ़ रही है और बारिश के लिए अनुकूल माहौल बना हुआ है. आने वाले दिनों में इस सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में दिखाई दे सकता है.
4-5 दिन कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों में बारिश ज्यादा हो सकती है. इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है. राजधानी समेत उसके आसपास के इलाकों में कहीं रुक-रुककर पानी गिर सकता है, तो कुछ जगहों पर तेज बौछार पड़ सकती है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी, नाले और निचले हिस्सों में जाने से सावधानी बरतनी होगी.
तापमान में बदलाव नहीं
इधर, बादलों के चलते राजधानी के तापमान में कोई उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है. सोमवार को दिन का तापमान करीब 24 डिग्री और रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. सुबह से बादल रहने पर मौसम ठंडा महसूस हो सकता है. हालांकि, तेज बारिश के दौरान शहर के कुछ निचले इलाकों में पानी भरने से परेशानी हो सकती है. मौसम विभाग ने सड़क पर निकलने वाले लोगों को भी सावधानी रखने की अपील की है.
आगे भी बारिश का दौर
फिलहाल, राजधानी समेत प्रदेश में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने के संकेत हैं. मौसम विभाग की नजर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले सिस्टम पर बनी हुई है. सिस्टम के असर से अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है. रायपुर में सोमवार को बादल और बारिश के कारण मौसम राहत देने वाला रह सकता है. वहीं, प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है.