/छत्तीसगढ़ में उफान पर नदी-नाले, निचले इलाकों में बढ़ा जलभराव का खतरा; रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश का अलर्ट

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छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह मेहरबान है और लगातार बारिश की वजह से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में नदियां और नाले उफान पर हैं. राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली खारुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. खारून नदी के रौद्र और सुंदर रूप को देखने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग महादेवघाट पहुंच रहे हैं. हालांकि प्रशासन ने नदी का जलस्तर बढ़ने को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है.
रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है. राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. हालांकि लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की चिंता भी बढ़ गई है. प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और लोगों को सलाह दी है कि वे बेवजह यात्रा न करें और नदी के किनारों व जलधाराओं से दूर रहें. मानसून के एक्टिव रहने के कारण आने वाले दिनों में कई इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है. इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और सतर्क रहें.
नारायणपुर में 30 घंटे से लगातार बारिश जारी
नारायणपुर जिले में 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और जिला मुख्यालय लगभग एक टापू बन गया है. नारायणपुर से अंतागढ़ और कोंडागांव के बीच सड़क संपर्क टूट गया है, और अबूझमाड़ इलाके में ओरछा, कुतुल और गारपा जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं. नदियों और नालों में जलस्तर काफी बढ़ गया है और जिला मुख्यालय के कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिससे निवासियों को परेशानी हो रही है.
अगले 24 घंटे बिगड़ेगा मौसम
पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है. इसका सबसे ज्यादा असर रायपुर डिवीजन में देखा गया, जबकि सरगुजा, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग के अलग-अलग इलाकों में भी अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल और ओडिशा के ऊपर बने मौसम सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.
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