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छत्तीसगढ़ में डीप डिप्रेशन का असर, उत्तरी हिस्सों में अति भारी बारिश का अलर्ट, कुसमी में बरसा सबसे ज्यादा पानी

Chhattisgarh Mausam Update: 15 अगस्त को उत्तरी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगह भारी बारिश हो सकती है. राजधानी रायपुर में भी बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं.

Written ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:27 PM IST
छत्तीसगढ़ में डीप डिप्रेशन का असर, उत्तरी हिस्सों में अति भारी बारिश का अलर्ट, कुसमी में बरसा सबसे ज्यादा पानी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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