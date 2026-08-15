/छत्तीसगढ़ में डीप डिप्रेशन का असर, उत्तरी हिस्सों में अति भारी बारिश का अलर्ट, कुसमी में बरसा सबसे ज्यादा पानी

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Chhattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहेगा. झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना डिप्रेशन सक्रिय होने से उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि एक दो जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी की चेतावनी दी है. रायपुर में भी आज बादल छाए रहने की और बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड और उससे सटे पश्चिम बंगाल के ऊपर बना डिप्रेशन अभी भी सक्रिय है. इसके असर से अगले दो दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश जारी रहेगी. इसके बाद बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य भर में अगले चार दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा इस दौरान एक-दो जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पिछले 24 घंटों में सरगुजा डिवीजन के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा 7.1 इंच बारिश कुसमी में दर्ज की गई. दौरा-कोचली, बिहारपुर और प्रतापपुर में से हर जगह 5.1 इंच बारिश हुई.
रायपुर के मौसम का हाल
15 अगस्त पर रायपुर में बादल छाए रहेंगे. बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री रहने का अनुमान है.राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दुर्ग में 32.2°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 22°C रहा. पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.
आने वाले दो दिन कैसा रहेगा मौसम?
राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. रविवार को एक-दो जगहों पर भारी बारिश और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. एक-दो जगहों पर भारी बारिश और आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने का अनुमान है. राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इसके अलावा, एक-दो जगहों पर भारी बारिश और आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है.
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