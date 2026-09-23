छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका, भारी बारिश का अलर्ट! रायपुर में बादलों का डेरा

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छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने वाली हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदलने की ओर बढ़ रहा है. यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों से होकर गुजरेगा, जिससे मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की तीव्रता काफी बढ़ जाएगी. इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात(बिजली कड़कने) की भी चेतावनी दी है.
भारी बारिश का अलर्ट!
मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है. वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो बुधवार को शहर में एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और आसमान में बादल छाए रहेंगे.
क्यों बदल रहा मौसम
मंगलवार सुबह डिप्रेशन पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 17.9°N अक्षांश और 85.8°E देशांतर के पास मौजूद था. यह गोपालपुर से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में स्थित था. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अगले 12 घंटों में गहरे डिप्रेशन (deep depression) में बदलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, यह 23 सितंबर की रात तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के बीच तट को पार कर सकता है. इसके असर से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है.
राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान
राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान 33.5°C राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 21.2°C पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया. राज्य में मौसमी बारिश सामान्य से 6 प्रतिशत कम है.पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. कवर्धा में 4 सेमी; रायपुर और कोटा में 30-30 सेमी; और चंडो, भैयाथान, मरवाही और दरी में 2-2 मिमी बारिश हुई. वहीं जांजगीर, गादीरास, लोरमी, कोरबा और अजगरबहार में 10-10 मिमी बारिश दर्ज की गई.
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