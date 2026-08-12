/छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन कई इलाकों में बरसेंगे बादल, नए सिस्टम से कई इलाकों में होगी बारिश

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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है. मौसम विभाग ने एक नए मौसम सिस्टम के कारण अगले चार दिनों तक पूरे राज्य में बारिश का अनुमान लगाया है. अभी मानसून ट्रफ बीकानेर, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश, सीधी, रांची और दीघा से होकर गुजर रही है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिससे कम दबाव का एक नया क्षेत्र बनने की उम्मीद है. इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा उत्तरी छत्तीसगढ़ में दिखेगा, जहां कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.
बिलासपुर के बोदरी में सबसे ज्यादा बारिश
मंगलवार को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश 7 सेंटीमीटर बिलासपुर जिले के बोदरी में दर्ज की गई. पथरिया, सकरी, तखतपुर और नवापारा में भी अच्छी-खासी बारिश हुई. जगदलपुर और दुर्ग, दोनों जगहों पर अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अब तक राज्य में कुल मौसमी बारिश सामान्य से 7 प्रतिशत कम रही है. इसलिए बारिश का यह नया दौर खेती के लिए जीवनदायिनी साबित होगा. हालांकि, जलभराव की संभावना को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.
आज प्रदेश में कई जगह बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं राजधानी रायपुर में भी बादल छाए रहने और आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है. जहां बारिश से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं प्रशासन को जलभराव की स्थिति को लेकर सतर्क रहना होगा.
अगले 4 दिन कई इलाकों में बरसेंगे बादल
मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार मानसून ट्रफ और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के असर से इस इलाके में कम दबाव का एक नया क्षेत्र बनने की उम्मीद है. इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ेगा. अगले चार दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है.
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