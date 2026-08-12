Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन कई इलाकों में बरसेंगे बादल, नए सिस्टम से कई इलाकों में होगी बारिश

छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन कई इलाकों में बरसेंगे बादल, नए सिस्टम से कई इलाकों में होगी बारिश

CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधि तेज हो जाएगी. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 12, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:46 AM IST
छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन कई इलाकों में बरसेंगे बादल, नए सिस्टम से कई इलाकों में होगी बारिश

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में रोजगार और उद्योग को रफ्तार देने की तैयारी, अहमदाबाद में CM मोहन का सम्मेलन
2
3
4
5