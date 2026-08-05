छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट, रायपुर-भिलाई में जलभराव, पेंड्रा रोड रहा सबसे ठंडा

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छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कहीं धूप खिली है तो कहीं बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है. इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है. पेड़ों या नदियों वाली जगहों पर जाने से मना किया गया है.
रायपुर- भिलाई में जलभराव
मौजूदा मानसून सीजन में 1 जून से छत्तीसगढ़ में सामान्य से सिर्फ 5% कम बारिश हुई है, जिसे मौसम वैज्ञानिक सामान्य दायरे में ही मानते हैं. बीते दिन रायपुर और भिलाई में हुई जोरदार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. राजधानी रायपुर में विधानसभा के पास 'गैलेक्सी ग्रीन सोसाइटी' कॉम्प्लेक्स में भी काफी पानी जमा हो गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा. तापमान के आंकड़ों की बात करें तो राजनांदगांव राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान 34°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 21.8°C पेंड्रा रोड पर दर्ज किया गया.
बुधवार को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा. उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है. आज सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यहां बिजली कड़कने और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है. जबकि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश का की चेतावनी जारी की गई है.
बारिश से बदहाल सड़क व्यवस्था
रायगढ़ जिले की पुसौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली अमापाली ग्राम पंचायत के एक छोटे से गांव मौहापाली में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति ने इंसान की अंतिम यात्रा को भी मुश्किल बना दिया है. बारिश के मौसम में गांव से श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता कीचड़ और दलदल में बदल जाता है. हाल ही में हुई एक घटना जिसकी तस्वीरों में एक ग्रामीण की मौत के बाद शव को श्मशान घाट ले जाते हुए दिखाया गया है, ने प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ दिन पहले मौहापाली के एक निवासी की मौत के बाद परिवार के सदस्य और साथी ग्रामीण शव को कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे. लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब थी कि थोड़ी दूर जाने के बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया. कोई और चारा न होने पर ग्रामीणों को शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली बुलानी पड़ी. इस घटना ने गांव की सड़क व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को लेकर गंभीर चिंताएं उजागर की हैं.
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