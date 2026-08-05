छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट, रायपुर-भिलाई में जलभराव, पेंड्रा रोड रहा सबसे ठंडा

बारिश से बदहाल सड़क व्यवस्था

रायगढ़ जिले की पुसौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली अमापाली ग्राम पंचायत के एक छोटे से गांव मौहापाली में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति ने इंसान की अंतिम यात्रा को भी मुश्किल बना दिया है. बारिश के मौसम में गांव से श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता कीचड़ और दलदल में बदल जाता है. हाल ही में हुई एक घटना जिसकी तस्वीरों में एक ग्रामीण की मौत के बाद शव को श्मशान घाट ले जाते हुए दिखाया गया है, ने प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ दिन पहले मौहापाली के एक निवासी की मौत के बाद परिवार के सदस्य और साथी ग्रामीण शव को कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे. लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब थी कि थोड़ी दूर जाने के बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया. कोई और चारा न होने पर ग्रामीणों को शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली बुलानी पड़ी. इस घटना ने गांव की सड़क व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को लेकर गंभीर चिंताएं उजागर की हैं.