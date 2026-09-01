CGPSC मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का मौका, 265 पदों पर होगी भर्ती

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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का लिखित परिणाम जारी कर दिया है. नतीजे आने के बाद तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच इंटरव्यू को लेकर हलचल बढ़ गई है. आयोग के मुताबिक, राज्य शासन की 20 अलग-अलग सेवाओं में कुल 265 पदों पर भर्ती की जानी है. मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर 608 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल माना गया है. अब चयन प्रक्रिया का अगला चरण इंटरव्यू होगा, जिसकी तैयारियों में अभ्यर्थी जुट गए हैं.
इस भर्ती की शुरुआत विज्ञापन क्रमांक 06/2025/परीक्षा से हुई थी. आयोग ने विज्ञापन 26 नवंबर 2025 को जारी किया था, जबकि इसका प्रकाशन 3 दिसंबर को हुआ. बाद में बदलावों के लिए दो शुद्धि पत्र जारी किए गए. पहला शुद्धि पत्र 05/2025/परीक्षा तीन दिसंबर 2025 और दूसरा 06/2025/परीक्षा 12 दिसंबर 2025 को जारी हुआ. इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा कराई गई. प्री परीक्षा के परिणाम में 3,921 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए थे. इन उम्मीदवारों ने जून में प्रक्रिया पूरी की और अब इंटरव्यू में पहुंच गए हैं.
परीक्षा में 608 अभ्यर्थी चयनित
बता दें कि मुख्य परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को कराई गई थी. अब आयोग ने लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक हासिल करने वाले 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया है. प्री से मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई है. सफल अभ्यर्थियों के लिए यह चरण अंतिम चयन की दिशा में महत्वपूर्ण है. रायपुर और आसपास के उम्मीदवार अब इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं. पदों के अंतिम आवंटन में मेरिट के साथ नियमों की भूमिका रहेगी.
21 SEP से हो सकते हैं इंटरव्यू
आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, सफल अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से शुरू होने सकते हैं. इसकी जानकारी उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर दे दी जाएगी. इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी निर्धारित साक्षात्कार तारीख से ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा. यदि कोई उम्मीदवार तय दिन दस्तावेज सत्यापन नहीं कराता है, तो उसे इंटरव्यू में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा.
वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
सभी चयनित उम्मीदवारों को विज्ञापित पदों के लिए अपनी प्राथमिकता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. आयोग की वेबसाइट psc.cg.gov.in पर इसके लिए जल्द लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. पदों की प्राथमिकता भरने की तारीखें भी आयोग अलग से बताएगा. अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तैयारी के साथ दस्तावेज और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी रखना जरूरी है. नवा रायपुर आयोग कार्यालय में सत्यापन के दौरान मूल प्रमाणपत्र साथ रखना होगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक सूचना ध्यान से पढ़ें और नई घोषणा के लिए आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से जांचते रहें.
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