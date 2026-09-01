CGPSC मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का मौका, 265 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती की शुरुआत विज्ञापन क्रमांक 06/2025/परीक्षा से हुई थी. आयोग ने विज्ञापन 26 नवंबर 2025 को जारी किया था, जबकि इसका प्रकाशन 3 दिसंबर को हुआ. बाद में बदलावों के लिए दो शुद्धि पत्र जारी किए गए. पहला शुद्धि पत्र 05/2025/परीक्षा तीन दिसंबर 2025 और दूसरा 06/2025/परीक्षा 12 दिसंबर 2025 को जारी हुआ. इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा कराई गई. प्री परीक्षा के परिणाम में 3,921 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए थे. इन उम्मीदवारों ने जून में प्रक्रिया पूरी की और अब इंटरव्यू में पहुंच गए हैं.



परीक्षा में 608 अभ्यर्थी चयनित

बता दें कि मुख्य परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को कराई गई थी. अब आयोग ने लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक हासिल करने वाले 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया है. प्री से मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई है. सफल अभ्यर्थियों के लिए यह चरण अंतिम चयन की दिशा में महत्वपूर्ण है. रायपुर और आसपास के उम्मीदवार अब इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं. पदों के अंतिम आवंटन में मेरिट के साथ नियमों की भूमिका रहेगी.