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छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, लेट पेमेंट सरचार्ज के नियम में बड़ा बदलाव, जानें क्या है नई व्यवस्था?

Chattisgarh Electricity Penality Rule: छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली बिल के लेट पेमेंट सरचार्ज के नए नियम लागू होंगे. अब बिल जमा करने में जितने दिनों की देरी होगी, उसी अवधि के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं को पूरे महीने का सरचार्ज नहीं चुकाना पड़ेगा.

Written ByPooja
Published: Jun 29, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:31 AM IST
छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, लेट पेमेंट सरचार्ज के नियम में बड़ा बदलाव, जानें क्या है नई व्यवस्था?

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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