/छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, लेट पेमेंट सरचार्ज के नियम में बड़ा बदलाव, जानें क्या है नई व्यवस्था?

छत्तीसगढ़ में पहली बार बिजली बिलों पर रोजाना के आधार पर लेट फीस लगाने की व्यवस्था लागू की जा रही है. इस कदम को ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल माना जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को देरी की असल अवधि के लिए ही अतिरिक्त शुल्क देना होगा. नई टैरिफ व्यवस्था के तहत बिजली की खपत भी महंगी हो जाएगी. आयोग ने अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क में बदलाव किया है.बता दें कि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई हैं. कमर्शियल उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 से 40 पैसे ज्यादा देने होंगे. नए आदेश के तहत स्थानीय निकायों और सरकारी दफ्तरों को घरेलू कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें कम दरों का फायदा मिल सकेगा. इसके अलावा बिना सब्सिडी वाले एग्रीकल्चर पंप उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एनर्जी चार्ज पर छूट को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है.