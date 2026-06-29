/छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, लेट पेमेंट सरचार्ज के नियम में बड़ा बदलाव, जानें क्या है नई व्यवस्था?

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Chattisgarh Electricity Penality Rule: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से नए नियम प्रभानी होने जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने नया टैरिफ आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिजली दरों के साथ लेट पेमेंट सरचार्ज के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल देरी से जमा करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा.
पहले अगर बिजली बिल भरने की आखिरी तारीख निकल जाती थी, तो ग्राहकों से पूरे महीने के लिए 1.5 प्रतिशत का लेट पेमेंट सरचार्ज लिया जाता था. यह जुर्माना चाहे बिल एक दिन देरी से भरा जाए या बीस दिन देरी से, दोनों ही मामलों में एक जैसा ही लगता था. लेकिन 1 जुलाई से यह सिस्टम बदल जाएगा. अब जुर्माना देरी के असल दिनों की संख्या के आधार पर लगाया जाएगा. नए नियमों के तहत देरी की अवधि के लिए हर दिन 0.04 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा. इससे उन ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी जो सिर्फ एक या दो दिन की देरी करते हैं. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारी का कहा है कि सोशल मीडिया पर लेट पेमेंट सरचार्ज से जुड़ी 'दोहरा झटका' जैसे अफवाह फैल रही थी, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत हैं.
लेट पेमेंट सरचार्ज के नए नियम लागू
छत्तीसगढ़ में पहली बार बिजली बिलों पर रोजाना के आधार पर लेट फीस लगाने की व्यवस्था लागू की जा रही है. इस कदम को ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल माना जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को देरी की असल अवधि के लिए ही अतिरिक्त शुल्क देना होगा. नई टैरिफ व्यवस्था के तहत बिजली की खपत भी महंगी हो जाएगी. आयोग ने अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क में बदलाव किया है.बता दें कि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई हैं. कमर्शियल उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 से 40 पैसे ज्यादा देने होंगे. नए आदेश के तहत स्थानीय निकायों और सरकारी दफ्तरों को घरेलू कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें कम दरों का फायदा मिल सकेगा. इसके अलावा बिना सब्सिडी वाले एग्रीकल्चर पंप उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एनर्जी चार्ज पर छूट को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है.
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