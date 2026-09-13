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ओडिशा-आंध्र तट पर बना लो प्रेशर...छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा, बस्तर-बेमेतरा समेत कई जिलों में अलर्ट, 60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Chattisgarh Mausam Update: रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है. उत्तर बस्तर, कांकेर समेत 7 जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

Written ByPooja
Published: Sep 13, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:39 AM IST
ओडिशा-आंध्र तट पर बना लो प्रेशर...छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा, बस्तर-बेमेतरा समेत कई जिलों में अलर्ट, 60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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