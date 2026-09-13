/ओडिशा-आंध्र तट पर बना लो प्रेशर...छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा, बस्तर-बेमेतरा समेत कई जिलों में अलर्ट, 60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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Chattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने 13 सितंबर रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. इस दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. बीते 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई.
मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में मौसम की गतिविधियां ज्यादा तेज हो सकती हैं. इन जिलों के कुछ हिस्सों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही बिजली कड़कने और बारिश होने की संभावना है.
छत्तीसगढ़ का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना है. इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) भी सक्रिय है. इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखा जा रहा है.
रायपुर के मौसम का हाल
रविवार को राजधानी रायपुर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 31°C और न्यूनतम तापमान लगभग 24°C रहने का अनुमान है. राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 30.9°C रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6°C पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया.
कैसा रहेगा 14 से 17 सितंबर तक मौसम?
14 सितंबर को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है. 15 सितंबर को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. 16 और 17 सितंबर को भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
कहां कितनी हुई बारिश
बारिश के आंकड़ों के हिसाब से धनोरा में सबसे ज्यादा 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बस्तर में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पखांजूर, नांगुर, कोंडागांव और अंतागढ़ इलाकों में से हर एक में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हुई.
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