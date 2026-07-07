मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ BJP की बड़ी बैठक, CM हाउस में रणनीति बनाने जुटेंगे सभी विधायक

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छत्तीसगढ़ में आगामी मानसून सत्र की शुरुआत से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदन में विपक्ष को घेरने और विधायी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मजबूत रणनीति बना रही है. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार, 7 जुलाई को शाम 7 बजे नया रायपुर स्थित अपने सरकारी आवास पर BJP विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई है.
CM हाउस में रणनीति बनाने जुटेंगे सभी विधायक
CM हाउस में आयोजित इस बैठक में सभी भाजपा विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है और इसकी सूचना विधायक दल के सचिव की ओर से जारी की गई है. इस बैठक का मुख्य मकसद विधानसभा के मानसून सत्र (जो 13 जुलाई से शुरू होने वाला है) के लिए रणनीति बनाना, विपक्ष द्वारा उठाए जा सकने वाले संभावित सवालों और मुद्दों पर चर्चा करना और सरकार की तरफ से असरदार जवाब तैयार करना है. इसके अलावा राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं और अहम प्रशासनिक मामलों पर भी बातचीत होगी.
13 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र
बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की और सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. गौरतलब है कि विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल पांच बैठकें होंगी. इस दौरान वित्तीय कार्यों के साथ-साथ कई सरकारी और विधायी कार्य भी पूरे किए जाएंगे. विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर एक मजबूत रणनीति के साथ सदन में उतरने की तैयारी कर रही है.
कुल पांच बैठकें होंगी
13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार अलग-अलग विभागों से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगी और सदन में सवालों के जवाब देगी. वहीं, विपक्ष भी जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करेगा. मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने ही अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं.
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