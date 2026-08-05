/AI मिशन के लिए 500 करोड़ होंगे खर्च, CSPGCL को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की मंजूरी, जानें साय कैबिनेट के अहम फैसले

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Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, तकनीकी प्रगति और आम लोगों के हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिपरिषद ने सुशासन को मजबूत करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है.
यह मिशन पांच साल तक चलेगा, जिसमें 500 करोड़ का खर्च आएगा. इस पहल के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मदद दी जाएगी. इसके अलावा 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी. यह मिशन भारत सरकार के इंडिया AI मिशन (India AI Mission) के अनुरूप तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और राज्य को आधुनिक तकनीक से जुड़ा, डिजिटल और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार बनाना है.
BEML को रियायती दर पर जमीन आवंटन को मंजूरी
राज्य में भारी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी गई है. यह राज्य का पहला भारी अर्थ मूविंग उपकरण बनाने वाला प्लांट होगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और MSME उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कामों के डिजिटल मैनेजमेंट के लिए 'WAMIS' सिस्टम के पहले चरण को मंजूरी दे दी गई है. इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और प्रोजेक्ट्स की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी. इसके अलावा, अंदरूनी गलियों में CC सड़कें और नालियां बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. MGNREGA के तहत मिट्टी का काम (अर्थवर्क) करने की अनिवार्य शर्त अब हटा दी गई है और योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है.
CSPGCL को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आम जनता और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से 200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) बॉन्ड जारी किए जाएंगे और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा. इस फैसले से कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने के नए रास्ते मिलेंगे, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और तेजी आएगी.
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