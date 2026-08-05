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AI मिशन के लिए 500 करोड़ होंगे खर्च, CSPGCL को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की मंजूरी, जानें साय कैबिनेट के अहम फैसले

Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में तकनीकी विकास और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एआई (AI) मिशन को मंजूरी दी है.

Written ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:55 PM IST
AI मिशन के लिए 500 करोड़ होंगे खर्च, CSPGCL को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की मंजूरी, जानें साय कैबिनेट के अहम फैसले

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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