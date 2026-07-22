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छग में किसानों को समय पर मिलेगा खाद, मंत्री-मंडलीय उप समिति को मंजूरी, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण; साय कैबिनेट के बड़े फैसले

Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में किसानों और अग्निवीरों के जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Reported Byrupesh gupta
Published: Jul 22, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:46 PM IST
छग में किसानों को समय पर मिलेगा खाद, मंत्री-मंडलीय उप समिति को मंजूरी, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण; साय कैबिनेट के बड़े फैसले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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