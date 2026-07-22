/छग में किसानों को समय पर मिलेगा खाद, मंत्री-मंडलीय उप समिति को मंजूरी, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण; साय कैबिनेट के बड़े फैसले

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Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान किसानों और अग्निवीरों के जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अहम निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने खरीफ और रबी दोनों फसल सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने की स्वीकृति दी है, यह समिति प्रदेश में खाद उपलब्धता आपूर्ति, वितरण और समुचित प्रबंधन की नियमित निगरानी करेगी. साथ ही उर्वरकों की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगी. इस समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे. कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त संयोजक के तौर पर काम करेंगे. जरूरत पड़ने पर बैठकों में अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है. समिति का मुख्य उद्देश्य खरीफ और रबी मौसम के दौरान किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कमी या वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करना है.
सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण
कैबिनेट ने राज्य में तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह आरक्षण पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और जेल विभाग में जेल गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा.
इन्हें मिलेगा फायदा
इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीर को मिलेगा,जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने वैध सर्विस सर्टिफिकेट के साथ सेवामुक्त हुए हैं. यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई, 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के तहत लिया गया है.
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