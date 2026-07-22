/छग में किसानों को समय पर मिलेगा खाद, मंत्री-मंडलीय उप समिति को मंजूरी, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण; साय कैबिनेट के बड़े फैसले

कैबिनेट ने खरीफ और रबी दोनों फसल सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने की स्वीकृति दी है, यह समिति प्रदेश में खाद उपलब्धता आपूर्ति, वितरण और समुचित प्रबंधन की नियमित निगरानी करेगी. साथ ही उर्वरकों की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगी. इस समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे. कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त संयोजक के तौर पर काम करेंगे. जरूरत पड़ने पर बैठकों में अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है. समिति का मुख्य उद्देश्य खरीफ और रबी मौसम के दौरान किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कमी या वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करना है.