/सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट, 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन मंजूर...Gen Z को बड़ी सौगात, साय कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मंत्रिपरिषद ने अहम फैसला लिया है. मंत्रिपरिषद ने युवाओं में उद्यमिता और नवाचार बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन’ को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट, जेन जी को साधने की कोशिश और निर्यात व्यापार से संबंधित फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकार वार्ता के जरिए दी.