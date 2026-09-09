Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /रायपुर
  • /सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट, 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन मंजूर...Gen Z को बड़ी सौगात, साय कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट, 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन मंजूर...Gen Z को बड़ी सौगात, साय कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन को मंजूरी दी गई. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट और निर्यात व्यापार से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए.

Written BySatya PrakashEdited ByPooja
Published: Sep 09, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:55 PM IST
सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट, 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन मंजूर...Gen Z को बड़ी सौगात, साय कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

About the Author

Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पानी से भरे गड्ढे को पार करने के लिए बुजुर्ग की पीठ पर बैठा पटवारी
2
3
4
5