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छत्तीसगढ़ कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज! CM हाउस में अचानक हुई हाईलेवल मीटिंग, दौरा निरस्त कर पहुंचे मंत्री

CM House High Level Meeting: रायपुर में सीएम आवास में देर रात हुई बैठक के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. सीएम के अचानक बुलावे पर मंत्री अपने कार्यक्रम छोड़कर पहुंचे. करीब चार घंटे चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written ByPooja
Published: Jun 19, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:35 AM IST
छत्तीसगढ़ कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज! CM हाउस में अचानक हुई हाईलेवल मीटिंग, दौरा निरस्त कर पहुंचे मंत्री

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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