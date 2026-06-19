मुख्यमंत्री निवास में बीती रात 09:30 बजे शुरू हुई बैठक देर रात करीब 1 बजकर 40 मिनट पर खत्म हुई. करीब साढ़े चार घंटे चली इस बैठक में सभी मंत्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मौजूद रहे. बैठक में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हुई. सुशासन तिहार को लेकर भी फीडबैक लिया गया. कोरिया हत्याकांड सहित अन्य सामयिक बड़ी घटनाओं और सरकार के कामकाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई. आपराधिक मामलों के मसले पर संगठन के नेताओं के नाराजगी की खबर भी है. बैठक में सत्ता-संगठन के समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई. कुछ मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में दौरे कम होने को लेकर भी संगठन के नेताओं ने नाराजगी जताई.