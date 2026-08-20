/छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बड़ा फेरबदल, 56 नए सिविल जजों को मिली पहली पोस्टिंग, हायर-लोयर ज्यूडिशियल सर्विस में भी तबादले

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं. रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के आदेशों के तहत, 56 नए नियुक्त सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) को उनकी पहली पोस्टिंग दी गई है. इसके अलावा, हायर और लोअर न्यायिक सेवाओं के कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां भी तय की गई हैं. नए नियुक्त सिविल जजों को 29 अगस्त तक अपनी पोस्टिंग वाली जगहों पर कार्यभार संभालना होगा.
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पांच न्यायिक अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है. हरीश कुमार अवस्थी को दंतेवाड़ा के फैमिली कोर्ट से रायपुर में पहला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि ममता पटेल को अंबिकापुर से बिलासपुर में दूसरा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. ज्योति अग्रवाल को राजनांदगांव (पेंड्रा रोड से) में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और नमिता मिंज भास्कर का धमतरी से दंतेवाड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC) के पद पर तबादला किया गया है.
एन सिंह साहू का दंतेवाड़ा हुआ तबादला
एन सिंह साहू का भी राजनांदगांव से दंतेवाड़ा तबादला कर दिया गया है. रायपुर में पहले अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को रायपुर की उस विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करती है. इसके अलावा, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैडर में नई पोस्टिंग और तबादलों के आदेश भी दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर अपनी नई पोस्टिंग पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है.
सतीश कुमार का मुंगेली हुआ तबादला
सतीश कुमार खाखा का तबादला प्रतापपुर से मुंगेली कर दिया गया है और उन्हें फर्स्ट सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. भगवान दास पनिक का तबादला दुर्ग से प्रतापपुर किया गया है. श्वेता पटेल का तबादला दुर्ग से छुईखदान किया गया है. ईशान व्यास का तबादला छुईखदान से दुर्ग किया गया है और उन्हें सेकंड सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) नियुक्त किया गया है. नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव में सेकंड सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) की नई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, रवि कुमार कश्यप को दुर्ग से हाई कोर्ट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के तौर पर तैनात किया गया है.
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