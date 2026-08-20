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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बड़ा फेरबदल, 56 नए सिविल जजों को मिली पहली पोस्टिंग, हायर-लोयर ज्यूडिशियल सर्विस में भी तबादले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 56 नए सिविल जजों को पहली पोस्टिंग दी है. इसके साथ ही हायर और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के नई न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:00 PM IST
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बड़ा फेरबदल, 56 नए सिविल जजों को मिली पहली पोस्टिंग, हायर-लोयर ज्यूडिशियल सर्विस में भी तबादले

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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