/छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बड़ा फेरबदल, 56 नए सिविल जजों को मिली पहली पोस्टिंग, हायर-लोयर ज्यूडिशियल सर्विस में भी तबादले

सतीश कुमार का मुंगेली हुआ तबादला

सतीश कुमार खाखा का तबादला प्रतापपुर से मुंगेली कर दिया गया है और उन्हें फर्स्ट सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. भगवान दास पनिक का तबादला दुर्ग से प्रतापपुर किया गया है. श्वेता पटेल का तबादला दुर्ग से छुईखदान किया गया है. ईशान व्यास का तबादला छुईखदान से दुर्ग किया गया है और उन्हें सेकंड सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) नियुक्त किया गया है. नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव में सेकंड सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) की नई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, रवि कुमार कश्यप को दुर्ग से हाई कोर्ट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के तौर पर तैनात किया गया है.