/108 देशों के छात्रों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी छग की बेटी, महिमा का अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन में चयन, CM साय ने दी बधाई

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Space Mission ShaktiSat: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की छात्रा महिमा राजपूत का चयन अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन के लिए हुआ है. इस मिशन के तहत वह सैटेलाइट निर्माण से जुड़ी विशेष कार्यशाला में भाग लेंगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन के लिए चयनित छात्रा को बधाई दी. उन्होंने कहा कि महज 14 साल की उम्र में 108 देशों के विद्यार्थियों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और महिमा की यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेणास्त्रोत बनेगी.
सीएम ने दी बधाई
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'अंतरिक्ष में चमका छत्तीसगढ़ का गौरव, रायपुर की बेटी ने बढ़ाया भारत का मान! अंतरराष्ट्रीय ShakthiSAT Mission के लिए चयनित होने पर रायपुर की होनहार बेटी महिमा राजपूत को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं. महज 14 वर्ष की आयु में 108 देशों के विद्यार्थियों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है. आपकी यह उपलब्धि हमारी बेटियों और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस देगी. महिमा बिटिया, आपकी उड़ान यूं ही नई ऊंचाइयां छूती रहे. पूरे प्रदेश को आप पर गर्व है.'
अंतरिक्ष में चमका छत्तीसगढ़ का गौरव, रायपुर की बेटी ने बढ़ाया भारत का मान!
अंतरराष्ट्रीय ShakthiSAT Mission के लिए चयनित होने पर रायपुर की होनहार बेटी महिमा राजपूत को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएँ।
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— Ramvichar Netam (@ramvicharnetam) June 27, 2026
108 देशों से आए छात्र-छात्राएं होंगी शामिल
महिना राजपूत रायपुर के गुढ़ियारी स्थित तिलक नगक के स्वामी आत्मानंद स्कूस की छात्रा हैं. उनके साथ दुनिया के 108 देशों से आए छात्र-छात्राएं भी इस अंतरराष्ट्रीय वर्कशॉप में शामिल होंगे. शक्तिसैट मिशन के तहत आयोजित यह 8 दिवसीय कार्यशाला 23 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगी. इस दौरान प्रतिभागियों को सैटेलाइट निर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी विभिन्न से जुड़ी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. महिमा राजपूत ने अपनी प्रतिभा, लगन और वैज्ञानिक सोच के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम मुकाम हासिल किया है. यह वर्कशॉप छात्राओं को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उनके वैज्ञानिक कौशल को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी.
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