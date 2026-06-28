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108 देशों के छात्रों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी छग की बेटी, महिमा का अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन में चयन, CM साय ने दी बधाई

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की छात्रा महिमा राजपूत का चयन अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन के लिए हुआ है. इस मिशन के तहत वह सैटेलाइट निर्माण से जुड़ी विशेष कार्यशाला में भाग लेंगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन के लिए चयनित छात्रा को बधाई दी.

Written ByPooja
Published: Jun 28, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:56 AM IST
108 देशों के छात्रों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी छग की बेटी, महिमा का अंतरराष्ट्रीय शक्तिसैट मिशन में चयन, CM साय ने दी बधाई

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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