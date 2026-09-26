/छत्तीसगढ़ में बारिश का तांडव: सुकमा से सरगुजा तक मौसम का दिखेगा रौद्र रूप, जमकर बरसेंगे बदरा...40 KM की रफ्तार से आएगा तूफान

बैराजों से छोड़ा गया 24 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी

वहीं राजनांदगांव जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. शहर के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि फिलहाल जिले में किसी गंभीर स्थिति की सूचना नहीं है. लगातार बारिश के चलते बैराजों का जलस्तर बढ़ने के बाद बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से शिवनाथ नदी भी उफान पर है. प्रशासन ने नदी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए निगरानी बढ़ा दी है. राजनांदगांव जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, वहीं जिला अस्पताल, तहसील कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर सहित कई स्थानों पर भी बारिश का पानी जमा हुआ. लगातार बारिश का असर जिले के बैराजों पर भी देखने को मिला है. मोंगरा, सुखानाला और घुमरिया बैराज सहित अन्य जलाशयों में जलस्तर बढ़ने के बाद करीब 24 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया. बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है.