/छत्तीसगढ़ में बारिश का तांडव: सुकमा से सरगुजा तक मौसम का दिखेगा रौद्र रूप, जमकर बरसेंगे बदरा...40 KM की रफ्तार से आएगा तूफान

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छत्तीसगढ़ में पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है. बारिश का सबसे ज्यादा असर राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में देखा जा रहा है. राजधानी रायपुर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. वहीं भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले, 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर फिर तेज हो सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. रायपुर में महादेव घाट पुल के ऊपर से दो फीट पानी बह रहा है और कई नदियां और नाले उफान पर हैं.
मौसम में इस बदलाव की वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन बताया जा रहा है. यह सिस्टम दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक पहुंचा था, जिसके प्रभाव से क्षेत्र में नमी बढ़ी और बारिश की गतिविधियां तेज हुईं. पिछले 24 घंटों में रायपुर में लगभग 69 मिमी बारिश दर्ज की गई. जगदलपुर में 25 सितंबर को 246 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
इन जिलों में बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है.
कुरंडी गांव घर ढहने से 1 की मौत
वहीं, बस्तर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों पर असर पड़ा है. हालात को देखते हुए नारायणपाल ग्राम पंचायत से 150 से ज्यादा ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया है. भारी बारिश की वजह से तीरथगढ़ जलप्रपात को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है. यह कदम प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से उठाया है. इसके अलावा, भारी बारिश के कारण कुरंडी गांव में मिट्टी का एक घर ढह गया. मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.
कैसा रहेगा कल का मौसम?
27 सितंबर को कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है. इसके बाद, बारिश की तीव्रता और दायरा कम होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के सात दिनों के पूर्वानुमान में 28 सितंबर के बाद किसी खास चेतावनी का जिक्र नहीं है. मौसम विभाग का कहना है कि, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय हो गया. इस सिस्टम के असर से राज्य में नमी का स्तर बढ़ गया और बारिश तेज हो गई.
बैराजों से छोड़ा गया 24 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी
वहीं राजनांदगांव जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. शहर के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि फिलहाल जिले में किसी गंभीर स्थिति की सूचना नहीं है. लगातार बारिश के चलते बैराजों का जलस्तर बढ़ने के बाद बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से शिवनाथ नदी भी उफान पर है. प्रशासन ने नदी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए निगरानी बढ़ा दी है. राजनांदगांव जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, वहीं जिला अस्पताल, तहसील कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर सहित कई स्थानों पर भी बारिश का पानी जमा हुआ. लगातार बारिश का असर जिले के बैराजों पर भी देखने को मिला है. मोंगरा, सुखानाला और घुमरिया बैराज सहित अन्य जलाशयों में जलस्तर बढ़ने के बाद करीब 24 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया. बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है.
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