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छत्तीसगढ़ में बारिश का तांडव: सुकमा से सरगुजा तक मौसम का दिखेगा रौद्र रूप, जमकर बरसेंगे बदरा...40 KM की रफ्तार से आएगा तूफान

छत्तीसगढ़ में 36 घंटे से जारी भारी बारिश से मध्य आर दक्षिण इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं. रायपुर में महादेव घाट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है.

Written ByPooja
Published: Sep 26, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 12:26 PM IST
छत्तीसगढ़ में बारिश का तांडव: सुकमा से सरगुजा तक मौसम का दिखेगा रौद्र रूप, जमकर बरसेंगे बदरा...40 KM की रफ्तार से आएगा तूफान

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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