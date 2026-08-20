बलरामपुर में उफान पर कन्हर नदी, रामानुजगंज में घर ढहा, छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट

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छत्तीसगढ़ में मौसम बार-बार बदल रहा है और मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई है. हालांकि आज बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, फिर भी कुछ इलाकों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. बलरामपुर में मूसलाधार बारिश के कारण कन्हार नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ का पानी वार्ड नंबर 9 की सीसी सड़क तक पहुंच गया है. इस बीच, रामानुजगंज के वार्ड नंबर 13 में अचानक एक घर ढह गया. गनीमत रही कि अंदर मौजूद तीन बच्चे बाल-बाल बच गए. मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश जारी रहेगी.
आज कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है, हालांकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 29°C के आसपास रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. अगले दो दिनों तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. हालांकि इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है. बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा), सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और जशपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है.
बलरामपुर में उफान पर कन्हर नदी
पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हुई है. बलरामपुर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण कन्हर नदी में इस मौसम की सबसे भीषण बाढ़ आ गई है. बाढ़ का पानी रामानुजगंज शहर के वार्ड नंबर 9 की सड़कों पर फैल गया है. इसके अलावा भारी बारिश के कारण वार्ड नंबर 13 में एक कच्चा घर अचानक ढह गया. राहत की बात ये रही कि उस समय घर में मौजूद तीन बच्चे सुरक्षित बच गए. हालांकि इस भारी बारिश ने निवासियों के सामान्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.
क्यों बदला मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी झारखंड, दक्षिण-पश्चिमी बिहार और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम दबाव का वेल-मार्क्ड लो-प्रेशर एरिया बना हुआ है. मानसून ट्रफ भी इसी सिस्टम से होकर गुजर रही है. इसके असर से अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में बारिश होती रहेगी और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
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