Add Zee Business As A Preferred Source
App

बलरामपुर में उफान पर कन्हर नदी, रामानुजगंज में घर ढहा, छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों तक लगातार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तरी झारखंड और दक्षिणी बिहार के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के सरगुजा संभाग और उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. जानिए आज कैसा रहेगा मौसम...

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 20, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:08 AM IST
बलरामपुर में उफान पर कन्हर नदी, रामानुजगंज में घर ढहा, छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में खाद वितरण की व्यवस्था बदली, अब किसान खुद जनरेट करेंगे टोकन
2
3
4
5