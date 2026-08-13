/पूछताछ में सहयोग नहीं...राजीव भवन में रामगोपाल अग्रवाल के पास पहुंचता था बेहिसाब कैश! शराब घोटाले में ED का बड़ा खुलासा

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले मामले में ED ने बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद ED ने एक विस्तृत बयान जारी कर घोटाले में रामगोपाल की भूमिका के बारे में जानकारी दी. एजेंसी का दावा है कि उन्होंने अवैध पैसे को ठिकाने लगाने और शराब घोटाले से मिले बेहिसाब कैश का हिसाब-किताब रखने में अहम भूमिका निभाई थी.
शराब घोटाले में ED का बड़ा खुलासा
जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरे घोटाले के काले धन का एक बड़ा हिस्सा राम गोपाल अग्रवाल को सौंपा गया था. ED ने यह चौंकाने वाला खुलासा भी किया है कि यह अवैध नकदी रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय 'राजीव भवन' में सीधे रामगोपाल को डिलीवर की जाती थी. इसके अलावा जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि राम गोपाल अग्रवाल पूछताछ के दौरान अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं.
7 दिनों की ED रिमांड पर
दरअसल, गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को रामगोपाल अग्रवाल को रायपुर की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया. मामले की गहन जांच और घोटाले के पीछे के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए कोर्ट ने उन्हें सात दिनों के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया है. इस दौरान ED उनसे वित्तीय लेन-देन और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य अहम लोगों के बारे में कड़ी पूछताछ करेगी.
राजीव भवन पहुंचाई जाती थी नकद राशि
ED के अनुसार 2019 और 2023 के बीच राज्य के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ. जांच से पता चला कि अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी (ITS) के एक सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार में एक बड़ा घोटाला किया. वहीं अब ED की जांच में सामने आया कि इस गैर-कानूनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को नकद में पहुंचाया गया था. इतना ही नहीं नकद राशि एक सिंडिकेट के जरिए रायपुर में कांग्रेस के राज्य मुख्यालय राजीव भवन पहुंचाई गई थी.
लॉकडाउन में अवैध शराब ढोने वाले 2 गैस टैंकर जब्त
इस बीच, शराब घोटाले मामले में EOW ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की ढुलाई में इस्तेमाल किए गए दो गैस टैंकर ज़ब्त किए हैं. इन गाड़ियों का इस्तेमाल NV डिस्टिलरी से अवैध शराब ले जाने के लिए किया गया था. जब्त की गई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर CG04-MF-1274 और CG04-MC-2618 हैं. शराब सिंडिकेट ने लॉकडाउन के दौरान होटलों और बार में अवैध शराब की सप्लाई की थी. अब तक EOW ने शराब घोटाले के सिलसिले में कुल 26 गाड़ियां जब्त की हैं.
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