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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के चर्चित कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ED ने खुद ही कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था. CJI ने ED का अनुरोध तो मान लिया, लेकिन कोर्टरूम में ही जांच एजेंसी के रवैये पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.
जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने ED के रवैये पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि अक्सर पक्षकार अदालत से छुट्टियों के दौरान किसी मामले की जल्द सुनवाई के लिए कहते हैं, लेकिन बाद में खुद ही सुनवाई टालने की मांग करते हैं.फिलहाल, ED के अतिरिक्त समय मांगने के बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी.
ED पर भड़के CJI
ईडी को फटकार लगाते हुए CJI ने कहा कि छुट्टियों की यही खासियत है. आप पहले मामले को जल्द लिस्ट करवाने के लिए आग्रह करते है, फिर खुद सुनवाई टलवाते हैं. हम सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए रात भर फाइल पढ़ते हैं. अदालत की इस नाराजगी के बावजूद मामले को अगली तारीख के लिए टाल दिया गया है, जिससे फिलहाल चैतन्य बघेल की जमानत सुरक्षित है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
बता दें कि ED ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कथित शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल को जमानत दी गई थी. यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था. इस साल जनवरी में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने चैतन्य बघेल को जमानत दी थी.
ईडी का आरोप
ED का आरोप है कि कथित शराब घोटाले से जुड़े सिंडिकेट में चैतन्य बघेल की अहम भूमिका थी. जांच एजेंसी के मुताबिक उन्होंने गैर-कानूनी गतिविधियों से कमाए गए लगभग ₹1,000 करोड़ के फंड को मैनेज और ऑपरेट करने में सक्रिय भूमिका निभाई. इसी आधार पर ED ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया है.
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