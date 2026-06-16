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Chhattisgarh Electricity Price Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत प्रदेश में बिजली शुल्क में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) द्वारा तय की गई नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी.
आयोग का कहना है कि हाल के वर्षों में महंगाई दर में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि और बिजली वितरण कंपनियों पर पड़े पुराने वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए दरों में यह संशोधन आवश्यक माना गया है.
कितनी हुई बढ़ोतरी
घरेलू बिजली की दरों में औसतन 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है. आपके खपत स्लैब के आधार पर, 0–100 यूनिट की रेंज के लिए दर 30 पैसे प्रति यूनिट और 101–200 यूनिट की रेंज के लिए भी 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगी. 201 से 400 यूनिट के बीच खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 40 पैसे अतिरिक्त देने होंगे. इसी तरह 401–600 यूनिट की रेंज के लिए दर 40 पैसे प्रति यूनिट और 601 यूनिट या उससे ज्यादा की खपत के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगी.
खेती, कारोबार और उद्योग क्षेत्र की बिजली दरों में भी बढ़ोतरी
नई टैरिफ व्यवस्था में न सिर्फ घरेलू सेक्टर के लिए, बल्कि सभी कैटेगरी के लिए दरों में बदलाव किया गया है. दुकानों समेत गैर घरेलू और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए दरों में प्रति यूनिट औसतन 20 से 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एग्रीकल्चरल पंप और सिंचाई पंपों की दरों में भी प्रति यूनिट 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही स्टील सेक्टर की भारी इंडस्ट्रीज खासकर हाई-वोल्टेज (220 KV और 132 KV) वाली स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एनर्जी चार्ज में प्रति यूनिट 30 पैसे और डिमांड चार्ज में 25 रुपए प्रति KVA की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह 33 KV कैटेगरी के लिए दरों में प्रति यूनिट 40 पैसे और 11 KV कैटेगरी के लिए प्रति यूनिट 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.
इन्हें मिली राहत
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कई कैटेगरी के लिए राहत भी दी है.स्थानीय निकायों के कार्यालयों, आदिवासी इलाकों के हॉस्टल और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के लिए स्ट्रीट लाइटिंग और पीने के पानी की सप्लाई को घरेलू कैटेगरी में शामिल किया गया है. साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक स्पेशल टैरिफ भी तय किया गया है.
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