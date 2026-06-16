खेती, कारोबार और उद्योग क्षेत्र की बिजली दरों में भी बढ़ोतरी

नई टैरिफ व्यवस्था में न सिर्फ घरेलू सेक्टर के लिए, बल्कि सभी कैटेगरी के लिए दरों में बदलाव किया गया है. दुकानों समेत गैर घरेलू और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए दरों में प्रति यूनिट औसतन 20 से 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एग्रीकल्चरल पंप और सिंचाई पंपों की दरों में भी प्रति यूनिट 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही स्टील सेक्टर की भारी इंडस्ट्रीज खासकर हाई-वोल्टेज (220 KV और 132 KV) वाली स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एनर्जी चार्ज में प्रति यूनिट 30 पैसे और डिमांड चार्ज में 25 रुपए प्रति KVA की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह 33 KV कैटेगरी के लिए दरों में प्रति यूनिट 40 पैसे और 11 KV कैटेगरी के लिए प्रति यूनिट 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.