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छत्तीसगढ़ में आम आदमी को बड़ा झटका! 6% से ज्यादा महंगी हुई बिजली, जानिए प्रति यूनिट आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

Chhattisgarh Electricity Price Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरें जारी कर दी हैं. नई दरों के तहत बिजली शुल्क में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

Written ByPooja
Published: Jun 16, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:18 AM IST
छत्तीसगढ़ में आम आदमी को बड़ा झटका! 6% से ज्यादा महंगी हुई बिजली, जानिए प्रति यूनिट आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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