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Chhattisgarh Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून आधिकारिक तौर पर आ गया है. मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा जिले से इसके प्रवेश की पुष्टि की है. इसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. मानसून के आने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना है. वहीं राजधानी रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. आसमान में बादल छा गए हैं और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है.
अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश बढ़ने की संभावना है. कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है. मानसून के इस सक्रिय दौर से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.
रायपुर में बदला मौसम
राजधानी रायपुर में भी मानसून का असर दिखने लगा है. सोमवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई. बादल छाए रहने से बनी उमस और ठंडे मौसम ने लोगों को राहत दी है. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मानसून और आगे बढ़ेगा और राज्य के ज़्यादातर जिलों में फैल जाएगा. बिलासपुर और रायपुर समेत पूरे राज्य में मौसम तेजी से बदलने वाला है.
किसानों को राहत
मानसून के आगमन से किसानों के चेहरे पर खिल उठे हैं. क्योंकि इससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी. किसान अब अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे खेती-बाड़ी की गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.
कई दिनों से ठहरा हुआ था मानसून
बता दें कि मानसून पिछले 14 दिनों से महाराष्ट्र के सोलापुर के पास रुका हुआ था. हालांकि अब यह आखिरकार राज्य में दाखिल हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की वजह से छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज बदले रहने की आशंका है. फिलहाल मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है.
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