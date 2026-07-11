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छत्तीसगढ़ पुलिस महकमें में बड़ा उलटफेर, 24 IPS अधिकारियों के तबादले, 12 जिलों को मिले नए SP; जानें किसे कहां मिली कमान

Chhattisgarh IPS Officers Transfers: छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. जारी सूची में आईजी स्तर के अधिकारियों से लेकर कई पुलिस अधीक्षकों के नाम शामिल है.

Written ByPooja
Published: Jul 11, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:21 AM IST
छत्तीसगढ़ पुलिस महकमें में बड़ा उलटफेर, 24 IPS अधिकारियों के तबादले, 12 जिलों को मिले नए SP; जानें किसे कहां मिली कमान

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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