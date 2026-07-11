/छत्तीसगढ़ पुलिस महकमें में बड़ा उलटफेर, 24 IPS अधिकारियों के तबादले, 12 जिलों को मिले नए SP; जानें किसे कहां मिली कमान

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Chhattisgarh IPS Officers Transfers: छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 24 वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है. नई व्यवस्था के तहत इन अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है.
इस फेरबदल से कई अधिकारी प्रभावित हुए हैं, जिनमें IG (रेंज), विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) और DIG व AIG स्तर के अधिकारी शामिल हैं. ट्रांसफर लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम सीनियर IPS अधिकारी अजय कुमार यादव का है. इससे पहले वे चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अब उन्हें राजनांदगांव रेंज का नया इंस्पेक्टर जनरल (IG) नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही राजनांदगांव के निवर्तमान आईजी बालाजी राव सोमावार और बस्तर आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल को नया रायपुर में पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में पदस्थ किया गया है.
12 जिलों में के बदले SP
प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 12 जिलों में पुलिस अधीक्षकों (SPs) का तबादला किया है. 12 जिलों में नए SP नियुक्त किए गए हैं. दंतेवाड़ा के लिए चंद्रमोहन सिंह, बीजापुर के लिए उमेश प्रसाद गुप्ता और सुकमा के लिए मयंक गुर्जर. इसके अलावा, नारायणपुर की जिम्मेदारी संदीप कुमार पटेल को सौंपी गई है. वहीं भावना पांडे को धमतरी, हरीश राठौड़ को कोरिया और राय गौरव रामप्रवेश को बलौदा बाजार-भाटापारा का पुलिस कप्तान नियुक्त किया गया है. चव्हाण किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम (कवर्धा) और सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है.
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