/रीचार्ज खत्म तो बिजली गुल! छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से सरकारी दफ्तरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर

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Prepaid Electricity Meters: छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब सरकारी विभागों में बिजली उपयोग के लिए प्रीपेट सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले रिचार्ज करना होगा, तभी बिजली का इस्तेमाल किया जा सकेगा. विद्युत वितरण कंपनी ने 1 अगस्त से इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत प्रदेश के करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
सरकारी विभागों ने लंबे समय से अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया था, जिससे बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही थी. आंकड़ों के अनुसार मई तक सरकारी विभागों पर लगभग 3,500 करोड़ का बकाया था. जून और जुलाई के बिलों को जोड़ने के बाद इस आंकड़े के 4,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. इसी भारी बकाया राशि को देखते हुए प्रीपेड सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है.
जमा करना होगा एडवांस पेमेंट
नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों को जुलाई के आखिर तक एडवांस पेमेंट जमा करना होगा. यह रकम उनके तीन महीने के औसत बिजली बिल के बराबर होगी. अगर फंड खत्म हो जाता है, तो बिजली सप्लाई काट दी जाएगी. आगे की सप्लाई पूरी तरह से एडवांस पेमेंट पर निर्भर करेगी.
हर विभाग के लिए अलग-अलग ग्रुप तैयार
सिस्टम ठीक से काम करे, इसके लिए हर विभाग के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं. हर विभाग को एक खास कोड दिया गया है. पेमेंट और तालमेल बिठाने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं. हर विभाग के औसत बिल के आधार पर जिला स्तर पर एडवांस रकम तय की जा रही है. CSPDCL (Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited) के MD भीम सिंह कंवर ने बताया कि सभी विभागों को कोड जारी कर दिए गए हैं. तय समय के भीतर एडवांस राशि जमा होने के बाद ये सभी कनेक्शन 1 अगस्त से प्रीपेड मोड में काम करने लगेंगे.
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