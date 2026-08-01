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रीचार्ज खत्म तो बिजली गुल! छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से सरकारी दफ्तरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर

Prepaid Electricity Meters: छत्तीसगढ़ में आज से सरकारी विभागों की बिजली व्यवस्था बदल जाएगी. करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे बिजली इस्तेमाल करने से पहले रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा.

Written ByPooja
Published: Aug 01, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:40 AM IST
रीचार्ज खत्म तो बिजली गुल! छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से सरकारी दफ्तरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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