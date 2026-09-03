/छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बादल! सरगुजा-बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में येलो अलर्ट, बलरामपुर में स्कूल बंद

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Chhattisgarh Mausam Update: उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अब छत्तीसगढ़ के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है. इसके चलते प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में सामान्य गतिविधियां बाधित हुई हैं. मौसम विभाग ने 3 सितंबर के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कोरिया जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और कबीरधाम समेत 12 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रभावित जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.
बारिश का अलर्ट
सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और कोरिया में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं राजनांदगांव, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है.
24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के 24 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. एक-दो जगहों पर तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है. इस बीच राज्य के सबसे बड़े बांध गंगरेल बांध के दो गेट खोल दिए गए हैं और 4,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी रुद्री बैराज में छोड़ा गया है. प्रशासन ने आस-पास के गांवों को अलर्ट कर दिया है.
बलरामपुर में स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित
बलरामपुर जिले में भारी बारिश और जलभराव के खतरे को देखते हुए, कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी. कोरिया में स्कूलों की छुट्टी जल्दी कर दी गई. जैसे-जैसे बारिश तेज हुई, स्कूल मैनेजमेंट ने यह सुनिश्चित किया कि सुबह आए बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएं
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