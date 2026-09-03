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छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बादल! सरगुजा-बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में येलो अलर्ट, बलरामपुर में स्कूल बंद

Chhattisgarh Mausam Update: मौसमी सिस्टम में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मूसलाधार बारिश के बाद गंगरेल बांध के दो गेट खोले गए हैं और आसपास के गांवों में चेतावनी जारी की गई है. वहीं भारी बारिश के चलते बलरामपुर में स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई है.

Written ByPooja
Published: Sep 03, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:16 AM IST
छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बादल! सरगुजा-बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में येलो अलर्ट, बलरामपुर में स्कूल बंद

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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