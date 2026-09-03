/छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बादल! सरगुजा-बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में येलो अलर्ट, बलरामपुर में स्कूल बंद

Chhattisgarh Mausam Update: उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अब छत्तीसगढ़ के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है. इसके चलते प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में सामान्य गतिविधियां बाधित हुई हैं. मौसम विभाग ने 3 सितंबर के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कोरिया जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और कबीरधाम समेत 12 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रभावित जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.