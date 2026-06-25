राज्य चुनें
Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो/ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा अगले दो दिनों में कुछ खास इलाकों में भारी बारिश और जोरदार बिजली गिरने की सख्त चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
रायपुर समेत कई इलाकों में बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राजधानी रायपुर और उसके आस-पास के इलाकों में घने काले बादल छाने, तेज धूल भरी हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इससे पहले कल राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम मानसून बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली.
यहां रिकॉर्ड हुई सबसे ज्यादा बारिश
दक्षिण छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला इस मानसून के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां बड़े बचेली इलाके में सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर के अंदर रहें और बिजली कड़कने या तूफान के समय खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें.
बिलासपुर रहा सबसे गर्म
बुधवार को बिलासपुर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम था. हालांकि इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून सामान्य समय से लगभग सात दिन देरी से पहुंचा है. इसकी वजह से राज्य में अभी तक कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक 127.8 मिमी (5 इंच) बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 44.8 मिमी (1.7 इंच) बारिश ही दर्ज की गई है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!