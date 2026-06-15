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छत्तीसगढ़ बना 'विकसित भारत' का ग्रोथ इंजन: हैदराबाद में मिले ₹9580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 7800 युवाओं को मिलेगा रोजगार

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हैदराबाद में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में ₹9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है. निवेश के बढ़ते अवसर और उद्योगों का विस्तार छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:13 PM IST
छत्तीसगढ़ बना 'विकसित भारत' का ग्रोथ इंजन: हैदराबाद में मिले ₹9580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 7800 युवाओं को मिलेगा रोजगार

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