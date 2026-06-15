राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट'कार्यक्रम में 7 प्रमुख कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में 9580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की औद्योगिक प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सुशासन और निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ 'विकसित भारत' के ग्रोथ इंजन के रूप में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
इसको लेकर सीएम विष्णु देव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है और बताया है कि हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है.
छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव
सीएम विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ लगातार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है. सुशासन सरकार की दूरदर्शी नीतियों और निवेशक-अनुकूल वातावरण के कारण राज्य निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. हैदराबाद में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में ₹9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है. निवेश के बढ़ते अवसर और उद्योगों का विस्तार छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं.'
विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ लगातार नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
सुशासन सरकार की दूरदर्शी नीतियों और निवेशक-अनुकूल वातावरण के कारण राज्य निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हैदराबाद में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में ₹9,580 करोड़ के निवेश… pic.twitter.com/DDa7uoPkaQ
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 15, 2026
अब तक ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एक नई और बेहतर उद्योग नीति बनाई है, जिसकी देश और विदेश हर तरफ सराहना हो रही है. नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से विभिन्न इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बहुत ही कम समय में ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव (MoU) प्राप्त हो चुके हैं.
निवेशकों को लुभा रही हैं ये सुविधाएं
डबल इंजन सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और सुगम प्रक्रियाओं से निवेशकों का विश्वास काफी मजबूत हुआ है. मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और बीस्पोक नीति (Bespoke Policy) लागू की गई है. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई तरह के इंसेंटिव (Incentives) का प्रावधान कर रही है. उद्योगों के निर्बाध संचालन के लिए छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली और पानी उपलब्ध है. लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापत्तनम और रायपुर से धनबाद तक बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी मौजूद है. उद्योगों की सुविधा के लिए रायपुर से सीधे कार्गो की सुविधा भी प्रदान की जा रही है. बढ़ते निवेश, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और मजबूत औद्योगिक आधार के बल पर छत्तीसगढ़ अब अपने एक सुनहरे युग की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है.