डबल इंजन सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और सुगम प्रक्रियाओं से निवेशकों का विश्वास काफी मजबूत हुआ है. मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और बीस्पोक नीति (Bespoke Policy) लागू की गई है. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई तरह के इंसेंटिव (Incentives) का प्रावधान कर रही है. उद्योगों के निर्बाध संचालन के लिए छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली और पानी उपलब्ध है. लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापत्तनम और रायपुर से धनबाद तक बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी मौजूद है. उद्योगों की सुविधा के लिए रायपुर से सीधे कार्गो की सुविधा भी प्रदान की जा रही है. बढ़ते निवेश, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और मजबूत औद्योगिक आधार के बल पर छत्तीसगढ़ अब अपने एक सुनहरे युग की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है.