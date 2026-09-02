छत्तीसगढ़ में RTE प्रवेश का नया शेड्यूल जारी, 1 दिसंबर से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 11-12 जनवरी को लॉटरी

लॉटरी से होगी चयन प्रक्रिया

अभिभावकों के लिए सबसे अहम तारीख दिसंबर की है. RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किए जा सकेंगे. आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र बच्चों की सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद चयन की प्रक्रिया लॉटरी के जरिए होगी. राज्य स्तर से जिलावार लॉटरी 11 और 12 जनवरी 2027 को निकाली जाएगी. जिन बच्चों का चयन होगा, उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार संबंधित निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा. अभिभावकों को आवेदन करते समय दस्तावेज और पात्रता संबंधी जानकारी सही तरीके से भरने पर ध्यान देना होगा.