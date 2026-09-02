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छत्तीसगढ़ में RTE प्रवेश का नया शेड्यूल जारी, 1 दिसंबर से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 11-12 जनवरी को लॉटरी

RTE Admission Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया का नया शेड्यूल जारी हो गया है. अभिभावक 1 से 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पात्र बच्चों के चयन के लिए 11 और 12 जनवरी 2027 को जिलावार लॉटरी होगी.

Written ByRajesh NishadEdited ByManish kushawah
Published: Sep 02, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:19 AM IST
छत्तीसगढ़ में RTE प्रवेश का नया शेड्यूल जारी, 1 दिसंबर से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 11-12 जनवरी को लॉटरी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rajesh Nishad

Rajesh Nishad

राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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