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BCCI Emerging Tournament: छत्तीसगढ़ के युवा क्रिकेटरों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के तीन होनहार खिलाड़ियों ने बीसीसीआई (BCCI) के आगामी इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई अलग-अलग टीमों में अपनी जगह बनाई है. इन खिलाडियों का चयन इमर्जिंग कैंप में उनके शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.
टूर्नामेंट के लिए घोषित टीमों में छत्तीसगढ़ के वरुण सिंह भुई को टीम A में शामिल किया गया है. वहीं मयंक वर्मा ने टीम B में अपनी जगह पक्की की है, जबकि आयुष पांडे को टीम D में स्थान मिला है. एक साथ प्रदेश के तीन क्रिकेटरों के इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में चयन होने पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने खुशी जाहिक की है. CSCS के पदाधिकारियों ने तीनों खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बाधई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और आगामी मैचौं में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
आयुष पांडे को इंडिया A टीम में मिली जगह
रणजी ट्रॉफी में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले आयुष पांडे को इंडिया A टीम में जगह मिली है. आयुष छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच के लिए चुना गया है, जो 25 जून से 5 जुलाई के बीच खेला जाएगा. इसमें वे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे.
6 जुलाई से शुरू होगा BCCI इमर्जिंग मेन्स टूर्नामेंट
BCCI इमर्जिंग मेन्स टूर्नामेंट 6 जुलाई से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में चार टीमें हिस्सा ले रही हैं और यह 24 जुलाई तक चलेगा. देश के उभरते हुए क्रिकेटरों के बीच तीन मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे, जिन्हें BCCI के टॉप कोच की देखरेख में खेलने का मौका मिलेगा. छत्तीसगढ़ के ओपनिंग रणजी बल्लेबाज आयुष पांडे को इंडिया A टीम के लिए चुना जा चुका गया है. वहीं आयुष और मयंक ने 13 अप्रैल से 7 मई तक अंडर-25 इमर्जिंग कैंप में हिस्सा लिया, जबकि वरुण सिंह भुई ने इसी दौरान अंडर-23 इमर्जिंग कैंप में अपना हुनर दिखा चुके हैं.
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