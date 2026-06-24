Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /छत्तीसगढ़ के युवा क्रिकेटरों का कमाल, BCCI इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट में 3 होनहार खिलाड़ियों का चयन, A, B और D टीम में मिली जगह

छत्तीसगढ़ के युवा क्रिकेटरों का कमाल, BCCI इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट में 3 होनहार खिलाड़ियों का चयन, A, B और D टीम में मिली जगह

BCCI Emerging Tournament: छत्तीसगढ़ के युवा क्रिकेटरों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के तीन होनहार खिलाड़ियों का बीसीसीआई (BCCI) के आगामी इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ है. इन खिलाड़ियों ने अलग-अलग टीमों में अपनी जगह बनाई है.

Written ByPooja
Published: Jun 24, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:42 AM IST
छत्तीसगढ़ के युवा क्रिकेटरों का कमाल, BCCI इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट में 3 होनहार खिलाड़ियों का चयन, A, B और D टीम में मिली जगह

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पैरों में टैग, शरीर पर डिवाइस...डिंडौरी में रहस्यमयी पक्षी को देख ग्रामीण हैरान
dindori news38 min ago
2
gwalior cyber crime1 hr ago
3
Narmadapuram news1 hr ago
4
mp news1 hr ago
5
MP Breaking News LIVE3 hrs ago