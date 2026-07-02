/शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं के लिए रोजगार... छत्तीसगढ़ बनाएगा अपनी AI पॉलिसी, CM साय ने तैयार किया प्लान

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डिजिटल बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी बनाने का फैसला किया है. यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया. सरकार का मकसद राज्य में एक मजबूत AI इकोसिस्टम बनाना और अलग-अलग सरकारी सेवाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का असरदार इस्तेमाल सुनिश्चित करना है.
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन में बढ़ेगा AI का इस्तेमाल
इस नई पॉलिसी के लागू होने से छत्तीसगढ़ के मुख्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और नागरिक सेवाओं (प्रशासन) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल काफी बढ़ेगा. पारदर्शिता और कामकाज में कुशलता सुनिश्चित करने के लिए हर सरकारी विभाग को एक खास 'AI रोडमैप' बनाना होगा और इसके सही तरीके से लागू होने की देखरेख के लिए खास नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. इस पॉलिसी के जरिए सरकार युवाओं के लिए AI-आधारित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेगी, जिससे भविष्य के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे. डेटा सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस को भी प्राथमिकता दी गई है.
4,114 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा
बैठक में डेटा सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया. इसके अलावा भारतनेट फेज-3 के तहत राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना में तेजी लाने का फैसला किया गया. युवाओं के लिए AI-आधारित कौशल विकास और रोजगार के मौकों पर भी ध्यान दिया गया. सरकार का मानना है कि AI पॉलिसी और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से प्रशासन ज़्यादा पारदर्शी, तेज और असरदार बनेगा, जिससे छत्तीसगढ़ 'डिजिटल इंडिया' अभियान में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में अहम कदम उठा सकेगा.
असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ
इस बीच, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. 700 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. यह बड़ा फैसला उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया. दस्तावेज़ों की जांच की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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