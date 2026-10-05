सिंगापुर की तर्ज पर इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर चमकेगा छत्तीसगढ़, CM विष्णु देव साय ने की बड़ी तैयारी

छत्तीसगढ़ की समृद्ध जैव-विविधता और घने जंगलों को अब वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सिंगापुर दौरे के दौरान मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व (Mandai Wildlife Reserve) के अवलोकन ने राज्य में इको-टूरिज्म के एक नए युग की नींव रख दी है. सिंगापुर के विश्वस्तरीय वाइल्डलाइफ संरक्षण और टूरिज्म मैनेजमेंट मॉडल का गहराई से अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैले प्राकृतिक सौंदर्य को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की एक बड़ी कार्ययोजना तैयार की है.