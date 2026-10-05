Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिंगापुर की तर्ज पर इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर चमकेगा छत्तीसगढ़, CM विष्णु देव साय ने की बड़ी तैयारी

छत्तीसगढ़ के जंगलों और वन्यजीव संपदा को वैश्विक पर्यटन से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर के Mandai Wildlife Reserve का दौरा किया. उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवास के प्रबंधन और पर्यटक सुविधाओं की आधुनिक व्यवस्था का अवलोकन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 05, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 04:19 PM IST
सिंगापुर की तर्ज पर इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर चमकेगा छत्तीसगढ़, CM विष्णु देव साय ने की बड़ी तैयारी

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफनाया शव
2
3
4
5