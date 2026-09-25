/डीप डिप्रेशन ने बिगाड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम...भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मूसलाधार बारिश से रायपुर में सड़कें डूबी

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ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने डीप डिप्रेशन का असर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में गुरुवार से ही तेज बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और साथ ही आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी उम्मीद है.
गुरुवार को बस्तर में कई जगह पेड़ गिरने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं रायपुर जाने वाले रास्ते पर पहाड़ से चट्टानें खिसकर सड़क पर आ गईं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई. इसके साथ रायपुर में रात से लगातार तेज बारिश हो रही है. बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कहां कितनी बारिश हुई दर्ज
रायपुर में लगभग 12 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जगदलपुर में 75 मिमी से ज्यादा बारिश हुई. पिछले 24 घंटों में कोंटा में सबसे ज्यादा 80 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा, टोंगपाल और छिंदगढ़ दोनों जगहों पर 70 मिमी, बस्तानार और बिहारपुर दोनों जगहों पर 60 मिमी, बड़े बचेली, दोरनापाल और सुकमा में 50-50 मिमी बारिश दर्ज की गई.
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और 26 सितंबर को एक-दो जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 27 सितंबर को भी कई इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की संभावना है. 28 सितंबर के बाद मौसम को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं है, हालांकि बारिश की संभावना बनी रहेगी.
मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए, लोगों से खुली जगहों पर न जाने और सुरक्षित स्थान पर रहने का आग्रह किया गया है.
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