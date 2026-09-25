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डीप डिप्रेशन ने बिगाड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम...भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मूसलाधार बारिश से रायपुर में सड़कें डूबी

उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के ऊपर बने डीप डिप्रेशन के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है. 25 सितंबर को भी ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 25, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:44 AM IST
डीप डिप्रेशन ने बिगाड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम...भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मूसलाधार बारिश से रायपुर में सड़कें डूबी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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