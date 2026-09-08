/छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन भारी! रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 65 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; संभलकर रहें

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छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. रायपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है.
भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, रायपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. कई जगहों पर मौसम में अचानक बदलाव की संभावना है. इसके अलावा, सूरजपुर, सरगुजा, धमतरी, जांजगीर, कोरबा और महासमुंद में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है. 8 सितंबर को इन इलाकों में मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है.
आंधी के साथ बारिश की संभावना
छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ-साथ तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें एक-दो जगहों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. सोमवार को मौसम मिला-जुला रहा. कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि कई अन्य जगहों पर गर्मी और उमस बनी रही.
रायपुर का मौसम
रायपुर में आज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री रहने की उम्मीद है.
पिछले 24 घंटों में कहां कितनी हुई बारिश
सोमवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजनांदगांव में तापमान 33 डिग्री और जगदलपुर में 32.9 डिग्री रहा. बिलासपुर और माना में दिन का तापमान 32.6 डिग्री दर्ज किया गया. पेंड्रा रोड में रात का तापमान 21 डिग्री रहा, जो राज्य में सबसे कम था. वहीं, पिछले 24 घंटों में लोर्मी, दरिमा और कुमरदा में सबसे ज्यादा 10-10 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा, कई अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई.
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